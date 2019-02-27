蘇嘉全：德國轉型正義成就值得台灣學習

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院長蘇嘉全今天會見德國國會友台小組主席魏爾胥等人時說，德國在轉型正義上的成就值得台灣學習，感謝德國議員多次聲援台灣，以及反對以武力解決台灣問題的立場。

蘇嘉全今天在立法院「台灣與德國國會友好聯誼會」會長尤美女、副會長葉宜津及立法院秘書長林志嘉陪同下，會見德國國會友台小組主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch) 議員、副主席索姆斯(Dr. Hermann Otto Solms) 議員及議員德立戈茲(Ekin Deligoz)、議員柯彭(Jens Koeppen) 及高專李習雍(Franco Liccione)一行。

蘇嘉全表示，前次與魏爾胥見面，是魏爾胥與德國「史塔西檔案局」局長楊恩到立法院拜會時，當時來台訪問是為了對台灣新政府上台的轉型正義政策進行瞭解，並參加台灣「國家人權博物館」的揭牌活動。這次魏爾胥再次率團來台，於228和平紀念日期間到訪，對台灣具有非常特別的意義。

蘇嘉全強調，228事件本身對台灣的民主發展，具有決定性的影響，對於無辜受難者及家屬，也是永遠烙印在心中的日子。228紀念日則是對台灣轉型正義具有很重要的象徵意義，而德國在轉型正義上的成就值得台灣學習。

他表示，這幾年來台德關係密切，德國是台灣第5大進口國以及第10大出口國，在綠色能源領域擁有先進技術，是台灣積極尋求合作與學習的對象。

蘇嘉全在會中也恭喜魏爾胥獲頒輔仁大學名譽商學博士，同時感謝德國議員多次為台灣聲援，以及反對以武力解決台灣問題的立場。

魏爾胥則說，這次率德國國會友台小組成員來台，與許多單位就發展再生能源、非核家園等議題進行交流。台德經濟合作密切，此行訪團也與德國在台企業主見面，並舉辦座談，這些企業主對台灣的經商環境都很滿意。

蘇嘉全最後表示，未來台德雙方的教育與科技交流，都是值得推動的重點，目前台灣各部會與德國政府有研究人員的互換機制，就是很好的開始；感謝德國政府將台灣納入自動化邊境管制系統，給予台灣民眾極大的方便。（編輯：林沂鋒）1080227