台南立委補選陷苦戰 賴清德拚老命輔選

（中央社記者葉素萍台南27日電）台南市第2選區立委補選3月16日投票，民進黨台南市議員林宜瑾今天說，確實是苦戰，前行政院長賴清德「拚了老命在拉抬郭國文」；民進黨要喚醒綠軍的危機感。

台南市長黃偉哲留下的台南市第2選區這一席，民進黨徵召前勞動部政務次長郭國文參選，原民進黨籍的陳筱諭也脫黨參選；國民黨提名台南市黨部主委謝龍介搶攻。戰況激烈，目前選情呈現五五波。

民進黨今天移師台南召開行動中常會，拉抬郭國文選情。

民進黨台南市黨部主委黃先柱受訪指出，大環境不佳，在深綠選區對民進黨候選人很不利，而且有人退黨參選，選票若被瓜分、再加上補選投票率低，讓人真的很擔心。不過，經過這段時間候選人努力，加上全黨力量，選戰能見度已提高很多，預計投票率會高於台北市的補選，讓人比較有信心。

黃先柱也說，過去民進黨在這個選區，從2008年到2018年的大型選舉的得票率，往往都拿到60%以上選票，4年前甚至拿到76%，去年因大環境影響，加上台南市長參選人數眾多，得票率僅40%，變化很大，超出預料；現在大家緊張且謹慎，希望能找回民進黨基層的熱情。

黃先柱指出，賴清德非常認真輔選郭國文，從26日到3月3日，每一天都是跑2間廟、1個菜市場，站路口拉票，賴清德甚至自己拿起麥克風，為郭國文宣傳。

台南市議員林宜瑾則說，「確實是苦戰」，民進黨聲勢不好，而謝龍介本人的特質比較討喜，加上跟高雄市長韓國瑜結合變成超級大明星，郭國文遇到這種對手，民進黨真的是如履薄冰。

林宜瑾分析，今天若沒有陳筱諭，一對一的狀況，郭國文應該還是可以險勝，但因為還有陳筱諭，就看陳筱諭可以拿多少票，大家都要很拚；一方面民進黨要弱化陳筱諭，一方面賴清德也拚了命拉抬郭國文。

林宜瑾說，賴清德今天陪郭國文去新化市場，「我認識賴清德24年來，沒有看過他自己拿麥克風」，但今天賴清德自己拿起麥克風向鄉親催票。

她說，目前很難評估「韓流」效應能否轉移給謝龍介，不過，民進黨期待投票率高一點、組織票多出來一點，最怕民進黨支持者不出來投票，不然這裡確實是「綠大於藍」的地方，現在就是要喚醒組織票、把支持綠軍的危機感喚醒，這裡真的不能失去。（編輯：謝佳珍）1080227