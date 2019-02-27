二二八受難者家屬徐世雄指柯文哲投機

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市文化局舉辦二二八紀念日相關活動，受難者家屬徐世雄今天受邀出席，受訪時直言台北市長柯文哲是投機份子，他說，未必所有二二八受難者家屬都會替台灣人著想。

柯文哲23日率團出訪以色列，今天下午返台，柯文哲下機後受訪表示，人活在世界上，不可能做一件事情讓每個人都滿意，所以只能夠盡量解釋、盡量溝通。

「為民前鋒：二二八事件民意代表受難者紀念特展」今天起至5月26日，在二二八紀念館B1特展室展出，彰顯民主前輩為爭取台灣人權利、追求民主自治挺身而出的精神。

徐世雄父親為台北市前參議員徐春卿，其在二二八事件被逮補，此後失蹤，至今杳無音訊，徐世雄以受難者家屬身分出席開展記者會並致詞。

他致詞時提及二二八發生原因和經過，並指「我們不是中國人，中國文化跟我們無關」，台灣人絕對有能力保護台灣，不會被中國管理，也盼未來不會再發生二二八事件。

徐世雄也表示，自己無法接受柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，也無法接受柯文哲「中國打來，台灣撐不到2天」的說法。

他會後接受媒體訪問時直言，柯文哲雖同為二二八受難者家屬，卻是一名投機份子，如國民黨前主席吳伯雄的叔叔吳鴻麒是二二八受難者，但吳伯雄卻加入國民黨，還獲得官位，不在乎二二八，代表未必所有二二八受難者家屬都是為台灣人著想。

徐世雄認為，柯文哲作為台北市長，「說不定以後有機會成為台灣的領導者」，在台灣遇到艱難時刻，「不應唱衰台灣，要鼓勵台灣人，講話應該要很謹慎」。（編輯：李亨山）1080227