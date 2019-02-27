外交跨一步 與史瓦帝尼簽跨國移交受刑人協定

（中央社記者劉世怡台北27日電）法務部長蔡清祥與史瓦帝尼王國代表札杜莉今天簽署「跨國移交受刑人協定」，我國自協定施行以來，史國成為第一個非洲簽署國，也共同見證這歷史性的一刻。

法務部發布新聞指出，我國與史瓦帝尼王國（原為史瓦濟蘭）在經過縝密的協商後，於今天簽署「跨國移交受刑人協定」，由法務部長蔡清祥為代表，與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長札杜莉（H.E. Thulisile Dladla, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation）在法務部完成簽署。

法務部指出，「跨國移交受刑人法」於民國102年1月23日制定完成，7月23日正式施行，施行迄今，我國已與德國、英國等國家簽訂移交受刑人及合作執行刑罰協議，並成功移交7名德國籍及1名英國籍受刑人回國籍國服刑。

法務部官員指出，目前我國籍有2人在史國服刑中，史國則無人在我國服刑。

我國與史國已簽有引渡條約、移民事務及防制人口販運合作瞭解備忘錄及警政合作協定，這次簽署跨國移交受刑人協定，將可進一步保障國人權益外，也為雙方在平等、互惠的基礎上，提供更廣泛的國際司法合作機制，具有重大的外交意義。

總統蔡英文於就任後即提出「踏實外交，互惠互利」的外交原則，期許政府在兼顧國家尊嚴及人民福祉的前提下，積極爭取更寬廣的國際空間。（編輯：李亨山）1080227