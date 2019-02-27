新內閣民調4成6 蘇揆：盼民眾越來越滿意

行政院長蘇貞昌（左2）27日到屏東東港漁市場視察「卸魚不落地」等漁業惠民政策，媒體詢問對於新內閣民調4成6的看法，他表示，希望民眾能夠越來越滿意。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）行政院長蘇貞昌今天下午到屏東東港漁市場視察「卸魚不落地」等漁業惠民政策，媒體詢問他新內閣民調4成6的看法，蘇貞昌回應，「很謝謝各方關心，希望民眾能夠愈來愈滿意。」

針對民調，蘇貞昌表示，行政院帶領全國公務人員為民眾服務，福國利民，「我們在做事」，很謝謝各方關心，希望民眾能夠愈來愈滿意。

行政院副院長陳其邁玩「還願」手遊，微博馬上被封鎖，媒體詢問蘇貞昌的看法，蘇貞昌說，極權國家隨便再怎麼有錢，隨時都會被抓去關；再漂亮的影星，隨時都會不見；看連續劇看一半，也會被停止不能收看，和當年國民黨威權統治台灣的時代一樣。

蘇貞昌說，台灣因為自由民主開放，所以在創意、電玩等各方面不但非常突出，人民也非常自由快樂、沒有負擔，並且可以發揮最大的創意。台灣人很珍惜自己走到自由民主開放，希望大家好好保護現在的生活。

媒體又詢問蘇貞昌對於前新北市長朱立倫「從反核到擁核」的看法，蘇貞昌說，民進黨一路走來，始終堅持台灣非核家園，不願意看到政客為了選舉變來變去。當年朱立倫當新北市長的時候，也是說他在位一天，絕對不會重啟核四，結果一離開新北市就背叛新北市民，「我們對這種行為覺得很不可取」。

蘇貞昌推薦在東港舉行的台灣燈會，他表示，「高調呼籲全國民眾來看台灣有史以來最美的燈會，把握連假機會，同時吃當地最好的海鮮及黑珍珠蓮霧」。（編輯：吳佳穎）1080227