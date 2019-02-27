勞動節是否放國定假 徐國勇：盼召開跨部會會議

（中央社記者王承中台北27日電）對於勞動節是否全國放假，內政部長徐國勇今天表示，牽涉的部會相當多，也牽涉到工商、勞工團體，要審慎研議，非內政部可單獨處理，會把訊息帶回行政院，盼召開跨部會的會議。

全國教師工會總聯合會（全教總）日前召開記者會，呼籲將5月1日勞動節改為國定假日，讓教師、公務員和勞工等所有受薪階層一起放假，免除目前放假不同步造成的許多困擾。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委黃昭順在質詢時表示，勞動節全台灣就是一半人要上班、一半人放假，以她為例，就會出現立委要上班、助理是否要放假的情況，也造成家長、孩子放假不一樣的情況，所以大家希望勞動節可以全國放假。

她說，今年做不到，起碼明年要做到，不要每年都在討論一樣的事情。

徐國勇表示，勞動節要全國放假所牽涉的部會相當多，也牽涉到工商團體、勞工團體，要審慎溝通研議，不是內政部可以單獨處理，他很難回答具體的時間，但他會把訊息帶回到行政院，希望召開跨部會的會議，還有跟工商團體座談，需要很多程序。（編輯：黃國倫）1080227