蘇嘉全接見史瓦帝尼外長 盼促進互利互惠關係

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院長蘇嘉全今天接見史瓦帝尼王國外長扎杜莉(Thulisile Dladla)等人時指出，期盼在史國國王陛下及扎杜莉的幫助下，促進兩國在經貿、教育、農業及醫療等互惠互利的關係及交流。

蘇嘉全今天在立法院「台灣與非洲國會議員聯誼會」會長邱志偉、「台灣與南非國會友好聯誼會」會長尤美女及立法院秘書長林志嘉陪同下，接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長扎杜莉、參議院外交委員會主席馬蕾琪(Leckina Magagula)參議員、外交暨國際合作部常務次長倪薇斯(Jennifer Neves)一行。

蘇嘉全表示，扎杜莉是史國第一位女性外長，能力傑出並深獲恩史瓦帝三世國王的肯定，而史國在上屆選舉中也選出了8位女性參議員及12位女性眾議員，相較之下台灣也不遑多讓。

蘇嘉全說，總統蔡英文是台灣第一位女性領導人，而且本屆立法院女性立委則佔38%之多，可見台史兩國均致力提倡兩性平權及婦女參政。

蘇嘉全指出，台史兩國於去年建交滿50年，這象徵了兩國深厚的情誼，更期盼在史國國王陛下及扎杜莉部長的幫助下促進兩國在經貿、教育、農業及醫療等各方面互惠互利的關係及交流。

蘇嘉全在會中也感謝恩史瓦帝三世國王陛下於去年9月在聯合國大會上為台灣發聲後，今年史國衛生部又再度聲援台灣參與世界衛生大會，他相信未來兩國關係會更加友好，邦誼永固。

扎杜莉指出，由於她長期在國會工作，了解國會的重要性以及國會議員所扮演的角色。國會議員除了協助行政部門運作外，也代表人民，在國會中替人民制定法律與政策，希望國家能變得更好。她感謝台灣政府願意與史國分享資源，成就台史兩國深厚的情誼。（編輯：王永志）1080227