朱吳王初選拚出線 韓國瑜動向是最大變數

（中央社記者余祥、劉冠廷、王承中台北27日電）國民黨總統初選七三制出爐，選情頗具複雜度，尤其還有民調最高的高雄市長韓國瑜變數，黨內期待他出馬的聲浪不斷，誰將披上國民黨戰袍出征2020，大戲才剛登場。

在新加坡訪問的韓國瑜被問到會不會有一個決定時指出，「會的，到最後、最終我會向大家報告」。談到被點名，他說，可能大家認為他有比較大的政治光譜，但如何把高雄市經濟趕快衝上去，才是當務之急。

國民黨中常會今天決議，總統初選按照「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，由7成民調、3成黨員投票決定人選。

先前主張全民調的前新北市長朱立倫工作室表示，尊重國民黨中央，也希望初選時程儘速底定，回應民眾期待。

前立法院長王金平辦公室表示，黨中央決定的辦法，都尊重與遵守。

國民黨內目前明確表態爭取提名的有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，前立法院長王金平也將在3月7日宣布參選，黨主席吳敦義雖還未做最後決定，但態度積極，角逐可能性很高。

親吳人士分析，吳敦義過去拋出全黨員投票、黨員投票和民調各半的構想，但若強勢主導，對自己不見得有利；由於黨員都支持一定要有黨員投票，中常會決議將過去可以由參選人達成共識改採全民調的機制排除，在7成民調、3成黨員投票的情況下，吳敦義不會與對手差距太大。

親吳人士指出，吳敦義在國民黨跌落谷底，沒有任何資源下幫助國民黨再起，只要強化說明這個部分，相信一定可以爭取黨員支持。

另一名黨內人士分析，若與吳敦義和王金平相比，朱立倫的民調最高，就算是七三制，黨員都希望國民黨勝選，會傾向支持最有勝算的人，朱立倫贏面還是比較大。

黨內人士認為，朱立倫有自己的步驟，先是進行學習之旅，近幾天從美國回來後開始接受專訪，強打經濟、能源和兩岸議題，聲量會慢慢回升。

王金平方面，除了出書暖身外，也已展開基層部署，動作逐漸加大。

不過，去年九合一選舉掀起「韓流」的韓國瑜，聲勢迄今不墜，媒體民調均居冠，黨內因此累積一股徵召韓國瑜的聲浪，加上吳敦義在初選機制拍板後，一番「假如在很特殊的情況下，真的考慮要第二階段，也不會完全排除」的話，被解讀為徵召留下空間。

國民黨立委賴士葆表示，基層有希望韓國瑜代表國民黨角逐2020總統的聲音，就看未來國民黨的總統提名人與台北市長柯文哲之間的差距多少，韓國瑜是否要披掛上陣，才會比較明朗。

國民黨立委李彥秀則說，小雞當然希望母雞強，但是制度還是非常重要，不能因人設事；上一次總統大選國民黨發生換柱事件，搞了那麼大的一個笑話，這次不能再發生。

被視為朱立倫系統的新北市議員葉元之說，他相信吳敦義的意思是非不得已的情況下才會保留徵召的彈性，否則任何不確定性的制度都會令人感到因人設事，期待一切按照初選制度走。（編輯：王永志）1080227