吳敦義會見德友台小組議員 雙方談轉型正義

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨主席吳敦義今天會見德國國會友台小組主席魏爾胥 (Klaus-Peter Willsch) 議員一行，討論轉型正義的看法。隨行的德國議員柯彭(Jens Koeppen) 指出，東西德統一後，一日之間完成司法系統轉換，根本沒有轉型正義期。

吳敦義今天下午在國民黨中央黨部會見來訪的魏爾胥一行表示，現在民進黨政府的不當黨產處理條例嚴苛，據民進黨說是從德國學習來的，但國民黨前往德國的考察團，所聽取的說明卻又並非如此。國民黨副主席曾永權說，台灣面對的是政黨輪替，與東德完全崩解不同，國民黨並沒有消失。

與會的東吳大學榮譽教授董保城指出，台灣在解嚴後，國民黨是自覺發動民主化程序，過程是逐步和平，全面深化民主，絕非不當黨產處理條例的立法理由中，還存在所謂「落實轉型正義」的因素。轉型正義的理由與原因在台灣並不存在，因為台灣早就轉型，正義也在漸進中完成。

他說，東德政權垮台後必須立即採用新法，因而沒有轉型正義期間，因此，德國的作法在台灣並不適用。

曾在東德生活28年的德國基督教民主黨議員柯彭指出，東西德統一後，僅於一日之間就完成司法系統轉換，因此事實上根本沒有所謂的轉型正義期，且東德的情況嚴格講是政變，與台灣狀況不可相比。

魏爾胥表示，以德國的執行經驗來看，當時處理東德財產乃因東德已經是一個被人民抗議後解體的極權主義國家，且東德崩潰的情況和台灣已經有民主政黨的事實不可相比擬。（編輯：王永志）1080227