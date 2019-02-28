二二八72週年 民進黨：記取教訓才不會重蹈覆轍

（中央社記者葉素萍台北28日電）二二八事件72週年，民進黨今天呼籲，「珍惜台灣得之不易的民主發展」；台灣民眾唯有記取錯誤歷史的教訓，才不會重蹈歷史的覆轍，陷入獨裁統治的危機。

民進黨今天發聲明稿指出，72年前的二二八事件讓一代台灣的社會菁英就此消逝，也讓台灣社會長期陷入白色恐怖與戒嚴體制；當年一個獨裁政權利用國家機器，壓迫台灣社會追求民主自由發展的極端暴力事件，這是台灣這塊寶島無法弭平的傷痛，也記錄了先人追求民主自由的血淚辛酸。

民進黨說，一定要記取錯誤歷史的教訓，更要時時刻刻提醒自己才是這塊寶島的主人。民主自由得來不易，特別是後來台灣又歷經了40年前的美麗島事件，在眾多民主先賢先烈的犧牲與奉獻下，才開啟迎接台灣民主自由風氣的一大步。

民進黨指出，今年也是六四天安門事件30週年、西藏抗暴60週年。相較於台灣的民主改革發展，再對照近年中國對新疆人權打壓事件，「民主才能抵擋國家機器對人民的暴力脅迫」。

民進黨說，近20年來，台灣各界對於平反威權脅迫事件受難者的作為不在少數，但是獨裁勢力對於台灣民主價值打壓的無形陰影始終揮之不去，就是因為轉型正義一直沒有辦法落實。直到總統蔡英文上任後，落實實質的轉型正義，以彰顯民主價值、平復司法不公、還原歷史真相，並促進社會和諧的宗旨下，對受難者名譽回復及事件真相全力追究，並盡力撫平受難家屬傷痛，建立台灣社會對民主價值的最終共識。

民進黨強調，追究真相與責任絕不是傷害或報復加害者，而是捍衛人權的堅持與還原歷史的事實，並透過這樣的行動，凝聚國人對歷史的共識，並進而鞏固台灣的民主自由價值與生活。

民進黨呼籲，民主價值是全球先進國家的最大公約數，也是台灣社會最珍貴的生活共識與必須堅守的現況。台灣民眾唯有記取錯誤歷史的教訓，才不會重蹈歷史的覆轍，陷入獨裁統治的危機。只有在自己的土地靠自己力爭上游，才不會被外來政權、獨裁勢力分化，才能避免再次發生統治者威脅迫害或其他不公不義的事件。（編輯：林淑媛）1080228