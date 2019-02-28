教宗特使費洛尼樞機主教抵台 將晉見蔡總統

（中央社記者游凱翔台北28日電）外交部今天表示，教宗方濟各特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教今天至3月3日訪台，將出席在雲林縣舉辦的「第4屆全國聖體大會」閉幕典禮，並將晉見總統蔡英文、副總統陳建仁。

外交部上午發布新聞稿表示，費洛尼（Card. Fernando Filoni）今天至3月3日應邀訪台，並出席台灣天主教會舉辦的「第4屆全國聖體大會」，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，第4屆全國聖體大會將於3月1日在雲林縣立體育館舉行。費洛尼訪台期間，除了出席聖體大會閉幕典禮，並將晉見蔡總統、陳副總統及接受外交部長吳釗燮歡迎晚宴。

此外，費洛尼將會晤台灣主教團、主持斗六聖玫瑰天主堂彌撒及安養院聖家納家園開幕典禮、參訪天主教輔仁大學附設醫院、輔仁聖博敏神學院及台灣總修院等多項天主教福傳行程。

外交部表示，聖體大會是天主教會重要的宗教活動，藉崇敬聖體見證耶穌，台灣天主教會自民國100年起，每2至3年由台灣7個教區輪流舉辦全國聖體大會，第4屆大會輪由嘉義教區主辦。

此次教宗指派主管天主教會牧靈福傳工作的萬民福音部部長費洛尼樞機主教來台與會，充分彰顯對台灣天主教會及教友的重視，也展現台灣天主教會在區域內扮演重要角色。

外交部最後指出，長期以來，台灣天主教會積極參與扶助弱勢、醫療及教育等領域的慈善計畫，充分彰顯普世教會的價值與使命，其無私付出與貢獻獲得社會各界肯定。未來台灣將持續與教廷攜手合作，在既有的良好基礎上進一步深化雙方關係。（編輯：趙蔚蘭）1080228