表態參選2020總統 王金平：為讓人民過好日子

（中央社記者程啟峰高雄28日電）表態爭取國民黨總統提名的前立法院長王金平今天參加「高雄市高雄縣同鄉會」餐會上台高喊「讓高雄出總統」，他說，不是為做總統而選，而是為兩岸和平、讓人民過好日子而選。

這場餐會中午在高雄香蕉碼頭河邊海景宴會館舉行，王金平中午到場，與會支持者高喊「總統好」，場面熱烈。席間，王金平並當場舉行「橋-走近-王金平」簽書會，現場排隊等候王金平簽書的民眾大排長龍。

王金平上台致詞說，他要參選總統不是為做總統而選總統，而是為追求國家安全、社會和諧安定、兩岸和平、經濟發展，以及讓人民過好日子而參選的，他3月7日將在台北開記會宣布參選總統，請大家支持，「讓高雄能出總統好不好，大家團結努力好不好」，獲得台下鄉親熱烈響應，現場「凍蒜」聲不斷。

有媒體當場在台下問王金平為何挑3月7日召開參選總統記者會，王金平說，他認為這天是好日子，每個人都會挑好日子，他也是。當天高雄鄉親將搭3輛遊覽車北上到場力挺。

表態投入國民黨總統初選的前立法院長王金平，3月7日將正式舉行記者會宣布參選總統，他28日在高雄參加「高雄市高雄縣同鄉會」餐會，受訪時分享參選動機。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月28日

王金平表示，高雄庶民經濟愈來愈好是好事，但要長久發展得靠產業經濟，之前他邀全國商業總會400多名企業家到高雄考察投資環境，最近又成功邀請到台塑總裁王文淵將帶160多名企業家南下高雄，考察投資環境，這就是最直接讓台灣資金進高雄的方法。

王金平又說，高雄市長韓國瑜訪問星馬，雖有些行程不順利，仍受當地政府與民間人士歡迎，相關農漁產簽約順利，高雄貨出去只是開始，下個月韓國瑜還將到中國大陸訪問，相信還會拿下更多訂單，韓國瑜推行「貨出得去」的願望已一步步實現。

王金平稍早受訪表示，他對國民黨新出爐總統初選辦法，採黨員投票占3成、民調占7成的方式沒有意見，

外傳國民黨另有第2階段黨內初選辦法，且是為韓國瑜參選總統預做準備，王金平則說，「那是揣測吧」，黨中央如何決定，他都接受，「但若還有第2階段是沒有道理的，民眾會看在眼裡。」（編輯：陳俊碩）1080228