朱立倫：韓國瑜是重要資產　激勵有意參選者

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨總統初選採七三制，但不排除徵召，被外界解讀為高雄市長韓國瑜鋪路。爭取黨內提名的前新北市長朱立倫今天說，韓國瑜是重要資產，且是對所有有意參選者最高的激勵，要全力獲得民眾肯定。

國民黨拍板總統初選機制採7成民調、3成黨員投票，但國民黨主席吳敦義昨天說，假如在很特殊的情況下，也不會完全排除第2階段，遭外界解讀為徵召韓國瑜鋪路。

國民黨內表態爭取總統提名的有朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中；吳敦義雖仍未鬆口參選，但可能性很高。

朱立倫今天下午參訪「全齡通用設計學院」受訪時表示，七三制是現有的制度，當改變沒有更好，現有的就是最好的制度，他感謝中常會昨天通過這樣的決議，盼提名作業早點啟動，讓民眾可以早點看到國民黨的候選人。

至於不排除徵召被解讀為韓國瑜做準備，朱立倫表示，韓國瑜是國民黨重要的資產，韓國瑜獲得民眾肯定，他也感到很高興，韓國瑜更是對所有有意參選者最高的激勵，一定要獲得民眾認同和爭取勝選。他並說，不是只想要獲得提名，而是要爭取勝選，勝選後才能重振經濟和改善兩岸關係。

周錫瑋日前也拋出兩階段初選，朱立倫說，沒有所謂兩階段初選，現在的制度就是按照七三制的初選機制，有人提到這樣的建議，表示現有的參選人都要全力以赴、要更加油，爭取選民認同。

此外，前總統馬英九上午到二二八公園福德宮參香祈福，針對總統初選七三制表示，這是國民黨一貫的作法，支持黨中央決定。

媒體追問是否支持保留徵召可能性，馬英九說，這他就不了解，國民黨最重要的是要全黨團結、爭取勝利。（編輯：謝佳珍）1080228