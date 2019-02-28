好山好水好好爬 政院研擬統籌訂定登山管理規則

行政院政務委員張景森說，他將與國家公園管理單位溝通修正管理規則，開放國家公園能讓民眾從事戶外運動。圖為陽明山國家公園一景。（圖取自facebook.com/YMSNP.tw）

（中央社記者余祥台北28日電）為改善登山環境、避免各縣市「一人一把號」，行政院政務委員張景森今天說，中央將統籌訂定登山活動管理規則，並將與相關單位協調修訂法規，開放國家公園讓民眾從事溯溪、攀岩等戶外運動。

「比基尼登山客」吳季芸日前在南投縣盆駒山附近墜谷罹難，現行登山制度是否完善引發議論；登山客詹喬愉27日在臉書發文指出，張景森特地邀集山友蒐集意見，一口答應改善不合時宜的規定，讓她感動又感慨。

張景森今天告訴中央社記者，他已跟各大登山團體以及救難協會針對台灣的登山環境交換意見。

張景森說，台灣是個多山的國家，應該鼓勵年輕人親近大自然，對戶外活動採取開放態度，況且戶外運動的本質就是挑戰風險，因此不該以「危險」作為限制的理由。

他說，有登山客反映現行地方政府訂定登山管理自治條例，不但對山區有很多管制，包括可以爬的山、路徑、申請程序等，更因各縣市規定不盡相同，造成登山客很多困擾。

張景森說，山友間流傳一個笑話，萬一要從稜線掉下懸崖時，務必先想清楚掉右邊或左邊，因為左右可能是不同的縣市，救援費用差很大，掉錯邊恐怕會破產。

張景森表示，現行授權各縣市自訂登山管理規則不合理，應由中央統籌訂定「登山活動管理規則」，統一規範申請、報備、救援等，他下週就會與體育署以及有關的林務局、國家公園、地方消防單位開會，儘速訂定此規則。

此外，張景森認為，在國家公園從事戶外運動沒有太大問題，因為能爬高山的人不多，也不致於衝擊自然環境，他將與國家公園管理單位溝通修正管理規則，開放國家公園能讓民眾從事戶外運動。

張景森說，若管理單位還是不放心，或可考慮先局部開放，譬如先開放溯溪、攀岩的部分，或是優先開放登山客最多的陽明山國家公園。（編輯：陸倩瑤）1080228