柯文哲談大屠殺宣傳猶太人 猶太協會指用詞輕率

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲出訪以色列回來後曾說，「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情」。台北市可巴德猶太協會今天發聲明，認為柯文哲輕率誤用詞彙。

柯文哲23日至27日率團前往以色列參加全球市長會議，返抵國門後接受媒體聯訪時表示，到以色列有被安排參觀大屠殺紀念館，他說：「因為對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情。」

社團法人台北市可巴德猶太協會今天晚間發布新聞稿表示，近年來他們一再公開譴責在台灣社會上可見之「納粹」符號與旗幟的濫用，並呼籲台灣政壇應避免引用「希特勒」或「大屠殺」之名做出攻擊他人的譬喻。

可巴德猶太協會強調，這些詞彙的輕率誤用會加深對於猶太受難者的再次傷害，希望柯文哲的發言或任何其他關於納粹屠殺猶太人的言論，都能避免被放大作為政治利益下的攻擊工具，並且應該被每一個人謹慎提及、慎重對待。

台北市政府則回應，這次柯文哲訪問以色列參觀大屠殺紀念館，參觀過程中也感到非常震撼。歷史的教訓是，保護人民安全和權利的社會和相關制度是何等脆弱，因此每個國民需要認識普世價值的重要性，堅守價值才能維護社會的公平正義。（編輯：唐聲揚）1080228