特赦問題 陳水扁：相信蔡總統有智慧處理

（中央社記者趙麗妍台中1日電）前總統陳水扁今天北上台中參加公祭也到友人住處捻香。他在這些場合私下談話時提及特赦問題，據轉述，陳水扁說，特赦是要與不要的問題，相信總統蔡英文連任，一定有智慧處理。

保外就醫的陳水扁感念他在台中監獄服刑時，980台灣國成員在監獄外陪伴，他今天北上參加908台灣國總會長周崇德母親告別式，之後又轉往台中市議員邱素貞住宅，向邱素貞過世的丈夫陳仁榮捻香。

據轉述，陳水扁和民進黨人士私下談話時指出，前總統馬英九和蔡總統競選總統時，就曾談及特赦問題，馬英九當時表示「特赦是要與不要的問題」，相信蔡總統連任成功，一定有智慧處理這個問題。

陳水扁在周崇德母親告別式上，多次和交通部長林佳龍耳語交談。林佳龍指出，陳水扁是以前的老長官，關心他到交通部後重大政策和業務的推動，提醒他可以多和前輩請益。

至於是否談及2020總統大選，林佳龍表示，沒有談及選舉相關問題。

908台灣國執行長張志梅表示，陳水扁在土城看守所期間，台灣國成員就輪流驅車北上在看守所外陪伴，後來在台中監獄1年8個月時間，台灣國仍然情義相挺陪伴，此次陳水扁北上台中參加公祭，也展現了有情有義。（編輯：吳佳穎）1080301