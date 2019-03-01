2020總統大選 邱顯智：黨內沒有自提人選聲音

時代力量1日進行黨主席交接。新任黨主席邱顯智（左三）說，未來目標是持續壯大，2020立委提名布局3月會討論，黨內目前沒有提名總統候選人的聲音。中央社記者劉麗榮台北攝 108年3月1日

（中央社記者劉麗榮台北1日電）擁有5席立委、16席議員的時代力量已是國內第三大政黨。新任黨主席邱顯智今天說，未來目標是持續壯大，2020立委提名布局3月會討論，目前沒有提名總統候選人的聲音。

時代力量上午在中央黨部進行新舊黨主席交接，邱顯智從創黨主席黃國昌手中接下「新名片」完成交接儀式，邱顯智也宣布黨務主管名單，擔任小燈泡父母的委任律師陳孟秀出任時力秘書長，副祕書長由時力新竹黨部辦公室主任魯柏君接任，還有兩位年輕發言人陳志明和簡嘉佑，去年都曾代表時力參選市議員。

邱顯智說，時力過去3年在黃國昌帶領下，軸線非常清楚，就是公平正義，主打肥貓、貪官，未來也會繼續堅持追求國家正常化的主權問題，關切台灣勞動權、司法改革等。

邱顯智也提到，黃國昌未來要承擔「更重要的責任」。媒體問到，是否要參選縣市首長，黃國昌說，時代力量要想辦法執政，才能真正創造改變，他在立法院監督過程感受到，如果行政部門積極一點去做，事情早就做完了。未來有適合的機會「認為我去做會做得比較好，我當然不會排斥」，同時他也期待邱顯智2022年能拿下新竹市長。

談到2020年總統立委選戰布局，邱顯智說，區域立委要提幾席、不分區名單等，3月會組成選對會討論。時力作為獨立政黨，會沒有設限、廣泛尋找人才，接下來的選區問題，跟時力政治光譜類似的是不是協調處理等，不僅是民進黨，也包括社民黨、歐巴桑聯盟等。

總統大選部分，邱顯智說，黨內目前沒有聽說要推出候選人的聲音，提或不提仍交由選對會處理。

黃國昌認為，與各個政黨的競合，希望不要再說哪些地方要不要禮讓，民進黨不要再這樣吃時代力量豆腐，各個政黨有提名程序，新任主席也有他的想法，過去這段時間的累積，有些時力提名的議員成落選頭，下次仍然要提名，「那這樣是誰禮讓誰？」

黃國昌與邱顯智也共同呼籲，9日是時代力量4週年黨慶，同時也將舉行募款餐會，邀請大家參加。黃國昌說，時力幾乎沒有大型捐款，要靠支持的每一個力量，他個人喊出負責10桌以上。（編輯：趙蔚蘭）1080301