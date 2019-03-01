安排馬王二會爭取支持 王金平：盼他接受邀請

（中央社記者余祥台北1日電）前立法院長王金平7日將在台北正式宣布參選總統。王金平今天透露，他已拜會過前副總統連戰，未來將拜會前總統馬英九、前副總統蕭萬長、國民黨前主席吳伯雄等人，也希望馬英九接受邀請安排見面。

前立法院長王金平今天參加孝廉講堂第五屆清明祭祖大典受訪時透露，待7日正式宣布參選後，他將安排跟前主席吳伯雄、前副總統蕭萬長、前總統馬英九會面，他已拜會過連戰，連戰對他的參選表示樂觀其成。

王金平日前發表新書「橋」，並親自送書給馬英九，被外界形容是2013年9月「馬王政爭」事件後兩人首次破冰，媒體今天追問，是否將有「馬王二會」，王金平表示，希望馬英九能接受他的邀請，安排見面機會。

馬英九辦公室則表示，馬英九目前還未接獲兩人會面的邀約。

王金平說，他確定會在3月7日宣布參選，他不是為了做總統，而是為了社會拚經濟，才參與爭取黨內提名競選總統。

外界關注7日記者會是否邀請有份量的人參與，王金平說，當日來力挺的人都是真正的鄉親，沒有特別找有份量的人來，也沒有高雄市長韓國瑜，因為他是要跟大眾宣布參選，而不是為了有份量的人。

至於將如何拉抬自身民調，王金平說，他要多爭取曝光，讓民眾知道他要參選，更要用理念和政策爭取民眾認同和支持。

目前國民黨表態參選的有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，黨主席吳敦義雖仍未鬆口，但參選可能性高；國民黨總統初選機制確定採7成民調、3成黨員投票決定人選。（編輯：林淑媛）1080301