川金二會破局 學者分析未來4種可能發展

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國總統川普和北韓領導人金正恩在越南舉行的第2次峰會以無協議收場。學者分析，破局的因素就是川普；而破局之後，未來的區域情勢發展為何，也有學者提出4種可能的情境。

川普與金正恩2月27日、28日在越南河內舉行高峰會，但雙方沒有簽署任何協定；川普表示，這次峰會未能達成具體協議和北韓希望「完全解除制裁」有關。不過，北韓外交部長李容浩隨後指出，平壤提出務實的建議，包括拆除寧邊核設施以換取美國解除對北韓的部分制裁，但美方要求不僅於此。

中華民國國際關係學會今天舉辦「川金二會後的朝鮮半島局勢」政策座談會，由國關學會會長、淡江大學國際事務學院院長王高成主持，另有多名學者與會。其中，國立政治大學外交學系教授劉德海表示，破局的因素就是川普。

劉德海指出，川普秉持以國內為導向的美國外交政策，他上任以來就被通俄門等事件所擾，加上想要競選連任、重視經濟利益等。對川普來說，他最想要的是經貿利益，安全不是他最關切的部分，但他很會利用大家對安全的關切來作為他談判的籌碼，以從中獲得經貿利益。

與會學者多認為，就川普的觀點而言，若無法與金正恩談成好的協議，為他增添政績，以利競選連任，沒有簽成協議也許是比較好的結果。

對於川金二會後，美國與北韓說法不一致，王高成認為，北韓的說法比較可信；北韓願意達成解除寧邊的核設施，以換取美國解除部分經濟制裁；但美國不願意的原因，很可能就是要持續給予北韓壓力，就談判角度來講，時間拖越久，對金正恩的壓力就越大。

去年6月川金在新加坡舉行歷史性的首次峰會，這次川金二會前，外界預期兩人可能會簽署宣言，不料，最終以無協議收場。與會學者提及，雖然沒有達成協議，但雙方藉機了解各自底線；川普、金正恩也沒有惡言相向。

對於未來可能的發展，政大外交學系副教授盧業中提出4種可能的情況。第一，北韓維持承諾、沒有進行核試爆，同時，美國也暫停或是修正與南韓的軍演，這樣一來，在川普競選之前，仍可能看到川金三會，甚至有更正面的發展。第二，北韓沒有進行核試爆，美韓軍演也暫停，但美朝雙方在細節上談不攏而出現僵局，這會是亞洲各國共同面對的挑戰。

第三，北韓沒有進行核試爆或是導彈試射，但川普基於內政考量或是日韓等國的壓力而要重啟美韓軍事演習，將使得在東北亞局勢的不確定性升高。第四，美韓重啟軍演，北韓也重啟核彈試射，這將回到過去韓半島的緊張情勢；對川普而言，是最不利的。（編輯：趙蔚蘭）1080301