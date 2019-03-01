台美關係40年 AIT推共享價值月

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）為慶祝台美關係40年，美國在台協會（AIT）每個月指定一個主題，凸顯雙方夥伴關係在各方面的合作；3月主題是「共享價值月」，活動包括印太宗教自由公民社會對話會議。

被視為台美關係基石的台灣關係法立法今年將滿40週年，今年同時也是AIT成立40週年。AIT今天發布新聞稿表示，AIT@40是慶祝美台40年友誼與合作的全年度活動，AIT在2019年每個月指定一個主題，以凸顯美台夥伴關係在各方面的合作。

AIT表示，美台共享價值包括民主、寬容、自由、多元主義和法律之下人人平等，是串連美ㄞ關係強健的一環。為慶祝3月的「共享價值月」，AIT規劃了一系列的活動。

AIT指出，活動包括3月8日國際婦女節當天，將放映美國紀錄片「先鋒女性」。「先鋒女性」是由多部短片組成，講述多位美國女性如何克服困難在科學、藝術、政治、商業和體育等領域取得成就。

另外，美國政府也將與台灣外交部、台灣民主基金會攜手舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」會議。預定3月11、12日舉行的會議將有來自超過15個國家的宗教自由領袖，以及美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）來台與會。

AIT表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年7月主持首次「推動宗教自由部長級會議」，台灣也有派員參與；美國並鼓勵其他國家舉辦區域層級的宗教自由會議。

AIT指出，台灣作為保障宗教自由的民主典範，將在今年主持印太地區第一屆討論宗教所面臨挑戰的區域論壇，將為今年的「推動宗教自由部長級會議」做準備。下一屆「推動宗教自由部長級會議」將於7月16至18日於華府舉行。

AIT表示，其他活動還包括3月下旬，美台在全球合作暨訓練架構下合作舉辦打擊公私部門貪汙的工作坊，也將有來自10多個國家的與會者。另外，威斯康辛無辜計畫的共同執行長、司法正義改革及法學教育的專家凱莉史柏林（Carrie Sperling），也將來台分享美國與台灣為做出無罪宣告所採取的途徑。

根據規劃，AIT未來將陸續推出的主題包括貿易與投資、移民與交流、科技與數位經濟、藝文與運動、安全合作、教育、美饌佳餚、創新與創業、環境生態。（編輯：林沂鋒）1080301