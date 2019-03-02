藍總統提名保留徵召惹議 王金平：徒增困擾

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統初選採七三制但保留徵召空間，引發爭議。前立法院長王金平今天說，保留徵召徒增困擾；前主席洪秀柱也說，應照制度選出人選，不要突然徵召誰，否則跟她當年有點類似。

中國國民黨初選規則拍板為7成民調、3成黨員投票決定，但黨主席吳敦義日前指出，為了最後勝選，保留徵召的可能性，被外界解讀成為高雄市長韓國瑜的出線鋪路，甚至有「拱韓卡朱（前新北市長朱立倫）」的意味。

有意角逐初選的前立法院長王金平今早受訪時表示，保留徵召好像對黨沒有信心、對提名制度沒有信心，徒增困擾，將造成黨很多的變數，讓爭議空間變大，到時候黨就不會真正的團結。

至於這些變數是否將延誤參選者的起跑時間，王金平說，他很早起跑，朱立倫也很早宣布參選，「吳敦義則到處做各種安排，難道沒有嗎？」雖然初選作業方式尚未公告，但經過千錘百鍊被提名人，大家應該團結支持。

前國民黨主席洪秀柱今天出席「新同盟會108年春節團拜聯誼活動」時表示，如果黨內初選機制已經確定七三制，就應該按照這樣的制度選出理想人選，不要出現突然要跟誰比、又要徵召誰，「不是跟我當年有點類似？」這樣不太好，大家應該要全力支持初選出線的人。

外界解讀保留徵召是吳敦義「拱韓卡朱」，洪秀柱說，相信韓國瑜有很多考量，總之大家都參加初選，願意在這個時刻承擔重任值得肯定。

吳敦義今天也出席「新同盟會108年春節團拜聯誼活動」，他重申，「沒有所謂2階段問題，但是任何一個政黨都是以求勝為唯一目標，難道選舉希望要輸嗎？如果是萬分之一的可能性，難道不會為求勝去做徵召準備嗎？」

吳敦義說，保留萬分之一的機會是任何政黨都會做的必要準備，「我們希望不必，也不會演出2016年（換柱事件）的那種狀況，」會考量初選公平性，一定會按照規矩來。

已宣布參選的前台北縣長周錫瑋則傾向支持國民黨保留徵召可能，他指出，國民黨的目標就是贏得勝選、立委過半，當然要推出最強棒的總統候選人，韓國瑜可能是最強棒之一，因此要保留彈性，任何制度都可以調整。（編輯：林興盟）1080302