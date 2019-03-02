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台美關係40年 AIT擬4月在內湖新館舉行酒會

最新更新：2019/03/02 17:14

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）今年是台灣關係法立法40週年，為慶祝台美之間40年的友誼，美國在台協會（AIT）預計於4月15日在內湖新館舉行酒會，並邀請美國官員與國會議員來台共襄盛舉。

被視為台美關係基石的台灣關係法在美國國會通過後，由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1979年4月10日簽署，效力回溯至當年1月1日。AIT在1979年依台灣關係法成立，負責推動美台實質關係。

為慶祝台美關係40年，AIT表示，將於4月15日晚間在AIT內湖新館舉辦酒會，邀請台美重要人士與會，包括美國國會議員。不過，目前尚未確定出席名單。

至於慶祝活動沒有選在4月10日的原因，AIT則說，希望能在4月舉辦這場活動，並期盼有更多的美國國會議員能來台參加，因此將活動選在美國國會休會期間舉行。

另外，AIT指出，4月15日當天稍早，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）將出席ICRT與國立台灣大學舉辦的有關台美關係研討會，並發表演講。

4月16日，酈英傑將出席由外交部與遠景基金會合辦有關台灣關係法立法40週年的研討會。

為慶祝台美40年友誼與合作，AIT也推出AIT@40活動，在今年每個月指定不同主題，以凸顯雙方夥伴關係在各方面的合作。3月的主題是「共享價值月」，4月的主題是「貿易與投資」。

AIT表示，為呼應4月的主題，將與經濟部中小企業處合辦婦女經濟賦權高峰會，邀請台美私部門的重要人士與會，高峰會預計4月16日登場。

AIT台北辦事處預計今年稍晚正式從信義路現址搬遷至斥資2.55億美元（約新台幣76億元）打造的內湖新館。美方多次表示，AIT新館將成為深化美台關係的重要基地，彰顯美國對台承諾。（編輯：楊玫寧）1080302

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