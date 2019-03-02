總統專訪提陸方介入大選 陸委會：將強化管理

（中央社記者繆宗翰台北2日電）總統蔡英文近日接受日媒專訪，首次提出在去年地方大選，陸方與政府在選舉裡是「競爭關係的他方」，有「合作關係」。陸委會今天表示，這是國際公認事實，政府也將強化管理。

日本產經新聞今天刊登蔡總統專訪，總統府官網今天刊登了問答全文。

總統在專訪時表示，去年選舉過程中，確實有一些來自中國的假訊息，譬如在軍事演習消息上，或是重新播放過去的照片、影片，呈現出一種威脅狀態。這些事是存在的、來自於中國，而且是比較明顯的案例。

蔡總統還指出，有一些比較不明顯的也存在，「甚至於和這裡的一些與政府在選舉裡是競爭關係的他方，有一些合作的關係，所以造成在選舉上的衝擊也是有的」。

大陸委員會傍晚透過書面表示，中國大陸以各種方式介入民主國家的選舉，已是國際社會普遍認知與公認事實。政府將致力維護各項選舉的公平與公正，並強化相關因應作為及人員安全管理機制，以免選舉遭到外力不當干預，破壞民主體制之運作。

對於相關違反選罷法的案件，陸委會強調，司法檢調機關均依據相關事證資料進行查處、偵辦，陸委會尊重司法檢調機關的職權行使。

陸委會表示，檢調機關偵辦相關案件，是司法機關依法所為的偵辦作為。依我國政治獻金法、刑法相關規定，境外勢力不得對中華民國選舉候選人、團體提供政治獻金，或以非法方式介入我國選舉。（編輯：林克倫）1080302