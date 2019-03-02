王金平尋求支持參選總統 徐耀昌樂觀其成

苗栗縣長徐耀昌（左）2日晚間舉辦春酒宴請各鄉鎮地方幹部，前立法院長王金平（右）以「神秘嘉賓」之姿出席與會，並表達爭取國民黨總統提名決心。中央社記者管瑞平攝 108年3月2日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣長徐耀昌今晚舉辦春酒宴請各鄉鎮地方幹部，前立法院長王金平出席，並表達爭取國民黨總統提名決心，尋求客家鄉親支持；徐耀昌表示「樂觀其成」。

今晚在頭份市舉辦的春酒晚宴，由苗栗縣長徐耀昌作東，國民黨中常委林榮德居中連繫，共席開25桌，包括苗栗縣籍2席立法委員陳超明、徐志榮，以及苗栗縣議會正、副議長、近20名縣議員與18鄉鎮市中16名鄉鎮首長出席。

當主持人宣布「神秘嘉賓」王金平出席時，現場響起熱烈掌聲，還有人高喊「總統好」。王金平開心地表示，預訂將於7日宣布參選總統，因此特別前往苗栗爭取徐耀昌以及客家鄉親的支持。

徐耀昌表示，擔任4屆立委期間，王金平是老長官，十分支持苗栗縣的各項建設，可說是「功在苗栗」，對於王金平登記參加國民黨總統提名，可說是「樂觀其成」，也希望未來的總統可以給苗栗多一些資源，讓苗栗「脫胎換骨」。

王金平表示，決定參選國民黨2020年總統候選人提名，並不是為了當總統而選總統，而是為了中華民國、台灣而競選，如果順利當選總統，首要之務就是與對岸開啟和平談判，同時在國內取得共識，解除目前台灣面臨到的內外困境，如此一來，經濟問題自然就能迎刃而解。

王金平說，總統「只做一任」，達成兩岸穩定和平、國內團結和諧、經濟上繁榮發展，就會為大家挑選好的「繼任者」，讓台灣持續向前邁進，因此，除了希望黨員支持外，也呼籲鄉親幫忙推銷王金平，拉抬民調。

苗栗縣議會議長鍾東錦於致詞時，大力讚揚王金平的理念有助於改變國內政治生態，台灣將來才會有希望，在黨內初選階段，將率領議會同仁，全心全力為王金平「拉票」。（編輯：張銘坤）1080302