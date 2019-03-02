王金平：因緣俱足了 7日正式宣布參選總統

（中央社記者余祥台北2日電）前立法院長王金平今天在臉書宣布，此時因緣俱足了，將於7日上午10時在台北國際會議中心頂樓正式宣布投入2020總統大選，「讓世界看到台灣，帶台灣走向世界」。

國民黨內目前正式宣布爭取總統提名的有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，王金平將是第4位宣布參選者；黨主席吳敦義雖然仍未表態，參選可能性也很高。

王金平今天表示，7日上午10時將正式宣布參選2020總統大選，地點選在台北國際會議中心頂樓舉辦，並將發表參選演說和競選LOGO。

王金平在臉書中公布的參選2020總統活動文宣，背景以藍天白雲為底、國旗為伴，還包括由幾何線條組成橋梁的圖像，呼應日前推出的新書「橋」；此外，LOGO的橋墩，是由「王金平」名字對半剖開橫放，希望透過他，「讓世界看到台灣，帶台灣走向世界」。

王金平日前透露，當天高雄鄉親將搭3輛遊覽車北上力挺，媒體關注高雄市長韓國瑜是否會到場，王金平說，當天力挺的都是真正的鄉親，他是要向鄉親宣布參選，而非為了所謂有份量的人。

王金平日前也表示，他不是為了做總統參選，而是為追求國家安全、社會和諧安定、兩岸和平、經濟發展，以及讓人民過好日子。

國民黨總統初選機制日前通過採取7成民調、3成黨員投票決定人選，王金平的基層實力雄厚，未來將如何拉抬自身民調是出線與否的關鍵。（編輯：楊玫寧/張良知）1080302