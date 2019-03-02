王金平：當選總統只做一任 就交棒給下一代

（中央社記者余祥台北2日電）前立法院長王金平將在7日宣布參選2020總統，他今天接受媒體專訪表示，若當選總統只做一任4年，將大環境處理妥當，就交棒給下一代，屆時高雄市長韓國瑜就很有機會一展長才，為國家服務。

國民黨總統初選採7成民調、3成黨員投票決定人選，但黨主席吳敦義卻指出，仍保留第二階段徵召的可能，被外界解讀是在為民調最高的韓國瑜鋪路。

王金平今天接受蘋果日報專訪時表示，黨內初選不排除第二階段徵召只會影響黨的團結，想要參選現在就要出來參與初選，沒有人在後面才加入，「領導人要有智慧，這樣的做法只會造成黨的動盪，讓大家心有懸念。」

至於是否會考慮脫黨參選，王金平說，「黨內已經確定採取三七制，我就按照制度努力，全力爭取在黨內出線。在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制，我參選到底的決心不會改變。」

針對黨內有人拱韓國瑜參選總統，王金平說，韓國瑜民調最強是事實，但才上任兩個月就說要換跑道，恐對高雄選民交代不過去，他認為韓國瑜自己本意也非如此。

王金平強調，「我若當選總統，只做一任4年」，逐一解決國家重大問題，將大環境處理妥當，讓中華民國繼續生存發展後，就交棒給下一代，「我想，屆時韓市長就很有機會一展長才，為國家服務」。

談起動念參選總統的原因，王金平說，台灣現在陷入極大困境、兩岸僵局、藍綠惡鬥、階級對立、國際空間限縮、民心思變，「誰有能力帶領台灣走出困境，邁向有利的道路，我認為捨我其誰」。

王金平說，他年紀大是事實，但年紀大不代表心態老、想法舊，反而有經驗豐富、處事老到的優勢。若成為中華民國的總統，最重要要做的就是要促成朝野合作，朝野和諧才能一致對外；為了兩岸和平發展，「當選後，必要時我願意訪問中國」。

至於外界說他「藍皮綠骨」，王金平說，其實他是「藍皮台骨、漢魂台魄」，他解釋，中華文化的根是「漢魂」，在台灣發展成台灣新文化，結合了漢魂的果，成為「台魄」，這就是「漢魂台魄」的台灣人尊嚴。大家都是中華民族的一份子，與大陸有相同的血緣和文化，但同時也是台灣人有自己的尊嚴和氣魄。（編輯：張良知）1080302