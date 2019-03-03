國民黨立委提名戰 現任者面臨黨內互打

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨2020立委提名競爭激烈，不只老將回鍋再戰，還有年輕新銳主打「世代交替」搶攻，現任立委中，目前包括賴士葆、費鴻泰、呂玉玲和陳學聖，可能都得先過黨內初選這關。

黨內人士表示，國民黨2020立委選舉情勢看好，不少老將回鍋角逐，包括前立委吳育昇、孫大千、張顯耀、周守訓等；另外，在九合一選戰中，有些新科議員得票率高，打出世代交替訴求，紛紛表態搶攻立委的意願。

黨務人士指出，黨中央依據中常會的決議，優先進行現任立委的提名作業，經盤點後，17席現任立委選區，其中4區確定出現挑戰者。

包括台北市第七選區（信義、松山區）有台北市議員王鴻薇挑戰現任立委費鴻泰；台北市第八選區（文山、中正區），現任立委賴士葆可能也將面臨國民黨發言人歐陽龍等多人挑戰。

桃園市第三選區（中壢區）則有不分區立委吳志揚、桃園市議員魯明哲有意挑戰現任立委陳學聖；桃園市第五選區（平鎮、龍潭區）現任立委呂玉玲，目前也有桃園市議員黃敬平、舒翠玲表態角逐。

黨務人士指出，現任選區出現多人挑戰，按照制度就是等待3月中旬提名作業要點公告後，開始受理有意參選者進行登記，再經協調是否共推一人，若協調不成，就按照提名辦法7成民調、3成黨員投票進行黨內初選。

除優勢選區搶破頭外，黨務人士說，過去被視為較為艱困的高雄選區，受到高雄市長韓國瑜的「韓流」加持，表態者比過去多，像是艱困的岡山、小港及旗山區，也有市議員願意投入；台南市則期盼參與第二選區立委補選的謝龍介能將綠地轉為藍天，勢必將激勵更多人投入艱困選區選戰。

黨務人士說，最快3月中下旬將公告立委提名作業要點，無人競爭的單純選區最快在4月上旬完成提名，多人競爭選區則預計將在4月上旬開始初選作業。

國民黨在這屆立委選舉只拿下35席，其中區域及原住民立委為24席，不分區立委11席。黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時喊出，2020除了贏回政權，更要拿下60席立委席次，力拚完全執政。（編輯：王永志）1080303