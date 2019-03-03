綠委危機意識高 勤跑基層顧選票

（中央社記者葉素萍台北3日電）去年九合一選舉挫敗，許多民進黨立委形容現在像是患了「集體焦慮」，擔心明年選舉難選，只好更積極經營基層，有「跑攤女王」之稱的台中市立委何欣純，一天甚至跑上30場行程。

這屆立委選舉民進黨一舉拿下破紀錄的68席，包括50席的區域立委，中常會6日將討論區域立委初選時程，根據初步規劃，將於3月25日至29日領表登記，5月下旬完成黨內區域立委提名。

相較於國民黨內多人爭取立委提名，樂觀看待2020選情，民進黨則採取守勢，現任區域立委花更多時間在經營選區，藉以穩固票源、守住戰果。

「區域立委在這次選舉都面臨空前困境」，民進黨台中市立委黃國書形容，九合一選舉像是政治板塊大挪移，「大海嘯來，你再怎麼會游泳，都可能會被淹沒，而麻煩的是，你已經知道大海嘯要來了，卻找不到救生桶。」

黃國書說，九合一選後，國民黨軍心大振，支持者集結，但綠營士氣卻相對低迷，尤其民進黨立委面對很多施政、執政問題，難以辯解，能做的就是花更多時間經營選區、化解民怨，「已經做得快跟里長一樣」，地方上的大小活動竭盡所能參加，白天在國會問政，晚上回選區要跑十幾個行程。

有「跑攤女王」之稱的民進黨台中市立委何欣純說，她的選區屬半都會型、人口密集度高，遇到婚喪喜慶的好日子，一天下來可以跑30場行程， 何欣純說，大家都很認真跑行程，九合一選舉的挫敗讓大家「更有危機意識」。

同婚專法是本會期立法院重大優先法案之一，相關議題對於明年總統及立委選舉會有多大影響，民進黨中南部立委確實有些擔心。

何欣純表示，中部民風相對保守，同婚專法議題多多少少影響選情，現在就看立法過程如何說服民眾，而且說服過程要快、要說清楚。

至於明年大選「韓流」是否發威，何欣純說，立委是單一席次，要爭取過半數選票，必須吸引中間選民支持，大家也在觀察韓國瑜的現象可以維持多久。

民進黨台南市立委林俊憲說，現在民進黨是「集體焦慮症」，南部選情很緊繃，中北部更嚴重。

林俊憲指出，從去年1124台南市投票結果來看，綠營支持者並未轉投國民黨，而是投給其他候選人或者不出來投，「支持者有教訓的警告，而不是選票的背離」，民進黨最大的問題不是韓流，而是支持者失去熱情。

林俊憲認為，影響民進黨明年大選的關鍵是，立法院這個會期端出什麼樣的菜，回應人民對執政黨的期待，例如反酒駕、反兒虐、同婚專法的說服工作。

林俊憲也指出，蘇貞昌內閣強調接地氣，但不能只有閣揆一個人，整個內閣團隊要體察民怨，了解民眾的需求，把支持者熱情找回來。（編輯：黃國倫）1080303