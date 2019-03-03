黃振彥選彰化立委 成立競總游錫堃力挺

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）民進黨籍彰化縣第一選區立委補選參選人黃振彥今天成立崙尾競選總部，前行政院長游錫堃等人冒雨出席力挺，黃振彥說，有能力複製當鹿港鎮長的成功經驗，來發展選區內各鄉鎮。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留彰化縣第一選區立法委員席次16日將投票補選，參選人共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂。彰化縣第一選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。

黃振彥今天在鹿港鎮成立崙尾競選總部，游錫堃、前彰化縣長魏明谷、新竹市長林智堅、民進黨籍立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠等人冒雨出席力挺，支持者高喊「凍蒜」，現場熱鬧。隨後黃振彥陪為新竹市觀光取經的林智堅參觀玻璃媽祖廟。

游錫堃表示，鹿港是全台最有文化的鄉鎮，雖然目前整體大環境對民進黨相當不利，但是黃振彥過去表現優異，是獲得認證的最佳「政治執行長」，絕對有能力承擔重責大任，繼續為彰化繁榮與進步奉獻心力。

林智堅說，雖然這次補選相當艱困，但黃振彥每次參選都是挑戰不可能任務，是民進黨「福將」；黃振彥擔任鹿港鎮長時大力行銷觀光，使遊客人數大幅成長，這點他要向黃振彥請益學習。

黃振彥指出，當年參選鹿港鎮長，提出鹿港國家歷史風景區計畫還被笑「騙選票」，如今計畫獲核定超過新台幣75億元經費，事實證明他做到了，他在鎮長任內也成功打響在地美食小吃、鎮庫結餘增加近5億元、個人施政滿意度每年維持90%以上，他相信有能力複製成功的「鹿港經驗」發展選區各鄉鎮。（編輯：翁翠萍）1080303