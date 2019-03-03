鄭文燦：新世代帶動政治變遷 政黨須與時俱進

桃園市長鄭文燦訪問美國洛杉磯，2日與僑胞第二代青年座談時說，新世代推動台灣政治變遷，政黨要跟著年輕人的價值一起前進，否則就會被淘汰。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年3月3日

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）桃園市長鄭文燦訪問美國洛杉磯，今天與僑胞第二代青年座談時說，新世代帶動台灣政治變遷，政黨要跟著年輕人的價值一起前進，否則就會被淘汰。

鄭文燦於2月28日抵達洛杉磯，今天是訪美行程第3天，出席南加州台灣客家社團活動，訪問大洛杉磯台灣會館並與台美青年座談。

問答時有聽眾問台灣政治素人取代傳統政治人物的現象，鄭文燦說，政治素人經過一定的學習曲線後，還是會展現出政治風格。

但他認為，包括政治素人或網紅現象，其實是年輕世代帶動了政治變遷，這是值得肯定的結果。以往不投票的年輕人，現在有更多政治參與、積極表達意見。

鄭文燦說，在這樣的潮流下，每個政黨都要跟年輕人的價值一起前進，否則就會被淘汰。

鄭文燦在演講中回顧自己從學生運動到從政的歷程，他說：「我也曾是年輕世代，現在獲得年輕人較大的支持，我希望自己沒有太大的改變，身材可以變，理想沒有變。」

駐洛杉磯辦事處副處長翁桂堂也在台下，他是10多年前鄭文燦擔任行政院新聞局長時的國際新聞處長。鄭文燦當時38歲，是最年輕的政府發言人，翁桂堂幾次與他一同參與元首出訪行程。

翁桂堂說，鄭文燦頭腦聰明、記憶力非常好，每當總統接受外國媒體訪問時，新聞局長要對媒體轉述內容，過程中都沒看到鄭文燦作筆記，卻能把每個要點一一講出來。

翁桂堂說，鄭文燦除了記憶力好，也很用心對待每一位部屬，從處長到工友，新聞局上下50、60位同仁他都能叫出名字，而且特別喜歡與工友、司機聊天，待人很有誠意。

鄭文燦會後受訪時向中央社記者分享他的記憶秘訣。他說：「記憶力要好，除了一點天賦外，最重要的是用心，我是用記憶庫的聯想法，我會聯想跟每個人互動的場景，說不定還可以記住綽號。」

鄭文燦今天結束洛杉磯的行程後，明天起轉往華府、紐約繼續訪美行程。（編輯：郭中翰）1080303

桃園市長鄭文燦訪美，關於舊部屬提到他有超強記憶力，他分享秘訣說：「記憶力除了一部份天賦外，最重要的是用心。」中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年3月3日

桃園市長鄭文燦訪問洛杉磯，駐洛杉磯辦事處副處長翁桂堂過去曾與他在新聞局共事。翁桂堂回憶，鄭文燦能記得新聞局上下60個同仁的名字。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年3月3日

桃園市長鄭文燦訪問洛杉磯，與僑胞第二代座談，期待台美人更融入主流社會，更加連結台灣，同步為台灣發聲。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年3月3日