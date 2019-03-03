是否支持朱立倫 馬英九：一開始就支持他

（中央社記者王承中台北3日電）前總統馬英九、前新北市長朱立倫今天一同出席活動。對於是否支持朱立倫，馬英九表示一開始就支持。但對於是否支持朱立倫選總統，馬則笑而不答。朱立倫說，馬對他一直都很支持、鼓勵，他也會爭取全民的支持。

馬英九、朱立倫今天下午在台北市出席一場畫展暨新書發表會。早到的馬英九現身會場時，引起全場來賓騷動，不約而同拿出手機搶拍；朱立倫則稍晚抵達現場，並主動上前與馬英九握手寒暄。

馬英九在離去前被媒體問到「今天致詞很幽默，心情是否不錯」時，馬英九笑著反問記者，「你說我以前都不幽默嗎？」引發現場一陣大笑。

對於是否支持朱立倫，馬英九說，一開始就支持朱立倫，當時朱立倫擔任行政院副院長，還是他找朱立倫來的。但是對於是否支持朱立倫參選總統到底，馬英九則笑而不答，朱立倫也在旁打圓場，直說「謝謝」，並護送馬英九上車離開。

隨後，朱立倫受訪表示，馬英九對他一直都很支持，也很鼓勵。在被問到馬英九未回答是否支持他參選到底時，朱立倫說，只要國民黨提名的話，一定是選到底，現在講選到底恐怕會造成誤會，國民黨一定是全黨團結一致。

對於二階段初選，前立法院長王金平表示不排除參選到底，朱立倫指出，沒有所謂二階段初選，只要國民黨團結一致，尤其是展現出努力跟實力，相信會推出最強候選人，大家放心。他說，現階段有出現這樣疑慮，表示國民黨還不夠努力不夠強，只要國民黨夠強，大家一定會團結支持。

媒體詢問，沒有二階段初選，是否代表最後沒有韓國瑜的選項。朱立倫表示，他相信初選後國民黨會團結一致，韓國瑜是他的好友也是國民黨資產，現在全力支持韓國瑜全力拚市政，初選的事情，黨中央還沒有規劃出時程，等公布後再說。

未來是否到中南部爭取黨員支持，朱立倫說，他會爭取全民的支持，因為最終還是要面對總統大選，黨員也是選民，全民支持最重要。媒體追問是否會特別爭取韓國瑜的支持，朱立倫說，一定會的。（編輯：蘇志宗）1080303