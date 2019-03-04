呂秀蓮：陳水扁曾想爭取諾貝爾和平獎

影片來源：美國之音中文網 YouTube頻道

（中央社台北4日電）前副總統呂秀蓮接受美媒專訪時說，前總統陳水扁2000年當選就任時，一心一意想跟中國改善關係。南韓總統金大中獲得2000年諾貝爾和平獎，所以陳水扁也希望得諾貝爾獎，但他努力跟中國改善關係，中國並不領情。

呂秀蓮日前接受美國之音（VOA）衛視「海峽論壇」專訪，做以上表示。這則專訪影片於3日深夜推出。

呂秀蓮舉例指出，2002年7月21日下午2時，陳水扁兼任民進黨主席，在民進黨中央黨部舉行就職典禮。結果當天早上，諾魯宣佈跟台灣斷交，「當然就是老共搞的，真的就是兩三個小時，陳水扁當然非常生氣，所以他才會在就職典禮上稿子念完之後脫稿宣佈，說出『台灣中國一邊一國』。」大家不知道為什麼陳水扁會搞成這樣，其實她很能體會陳的這個心情。

呂秀蓮還指出，（老共）真的很可惡，原來陳水扁一直努力想要改善關係，還有一次要安排去泰國，都已經準備的差不多了，消息走漏，中國打壓，所以他才會在有一次視訊會議，在世台會演講的時候比較會講出情緒的話。每一次都這樣，但是他覺得不必要讓外界知道。「吃了悶虧，美國不體諒，中共講壞話，所以慢慢的就跟中國的關係就不好了」。

她說，還有一個關鍵就是他們競選連任的時候，為了勝選，陳水扁設計了防禦性公投，當時公投的設定是，「如果中國飛彈不斷的增加，你是不是贊成台灣增強國防」，那當然大家都贊成。另外一個就是，「你是不是授權總統能夠跟中國展開和平談判」。

呂秀蓮說：「其實他（陳水扁）也是滿心（想）展開談判，但是老共認為公投是洪水猛獸，中共跟美國告洋狀，說很多很難聽的話。」所以她在陳水扁身邊可以體諒他怎麼會變來變去。其實不是，他是「我本將心托明月，奈何明月照溝渠」，很想把事情做好，但老共總是扯後腿，讓他難堪。

呂秀蓮還提到2003年10月陳水扁過境紐約，「那一次在紐約也是唯一一次、非常風光的一次，也許就是因為過度風光，如果不那麼風光，或許老共還可以忍受，但那次還在紐約租了一條船經過聯合國，而且在船上，當時的美國在台協會理事主席夏馨（Therese Shaheen）還講了一些支持台灣的話，讓中國沒有辦法忍受，然後就施壓給華府」。她說，這些都是有關聯的。（編輯：楊昇儒）1080304