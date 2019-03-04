育達科大外籍生淪黑工 教育部課責要求停招

（中央社記者陳俊華台北4日電）民進黨立委張廖萬堅今天指出，育達科大涉嫌與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓學生來台攻讀碩士，並強迫到工廠打工；教育部政務次長劉孟奇說，全力協助受害學生，並對校方課責，「不要挑戰教育部」。

民主進步黨立法委員張廖萬堅今天在立法院舉行記者會指出，苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後卻私下強迫訂立非法打工契約，強逼學生不得拒絕工作安排，如不從就視同違約，要求「自願退學」。

張廖萬堅說，這批學生分別在去年4月、9月來台，人數約52人，根據學生投訴，前往菲律賓招募學生、代辦留學的「中華飛世文化教育發展協會」，當初並未告知必須從事打工，也沒說明工作內容、待遇等；學生入境台灣、進到宿舍後，才被另一間「華維思公司」要求簽署「工讀計畫協議書」，若不接受工作安排或被解僱，則原本學校同意的學費分期繳納將被取消，必須一次繳清。

關於外籍生工作內容部分，張廖萬堅表示，工作內容則須依華維思公司安排，從事勞力工作，且保密條款規定，一旦學生對外公開工作內容，必須賠償新台幣50萬元。有同學表示他們經濟上沒有困難，希望可以不用工作，卻遭到華維思拒絕，華維思更表明若不工作，他們就無法就學。

他說，學生被安排在地磚工廠從事勞力作業，幾乎是一週5天、每天8小時以上的工時，完全違反留學生學期間一週20小時工讀的規範；且每天下課後從下午4時工作到晚上12時，薪資單上代扣款中除學費外，更有用途不明的項目。

出席記者會的劉孟奇表示，教育部保證會以保障學生權益為最優先，也告訴育達科大，「不要挑戰教育部」；教育部將全力協助受害學生，如果學生希望能繼續在台灣就讀，也會協助尋找合適的學校進行轉學。

劉孟奇指出，這些學生的薪資單，每個月扣掉1萬1000元繳學費，質疑校方怎麼會不知情，這麼多來自菲律賓學生每天工作長達8到12小時，校方竟然也不知道。他對於育達科大的切割行為，「完全不能忍受」，教育部將對校方充分課責，「該移送檢調就移送」。

教育部技職司長楊玉惠表示，育達科大這次的事件，顯示校方無法接收外籍生，不論是一般生或新南向產學專班都將停招。（編輯：楊凱翔）1080304