兩岸城市交流藍綠有別 鄭文燦籲北京改變

桃園市長鄭文燦（右）美東時間4日表示，兩岸城市交流不該設置障礙，北京藍綠有別的交流政策應該大幅改變。圖為鄭文燦送禮給哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（左）。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年3月5日

（中央社記者江今葉華盛頓4日電）桃園市長鄭文燦今天表示，兩岸城市交流可以交換經驗，累積地方往來善意，但不該設置政治路障，「交朋友不該強人所難」，北京藍綠有別的交流政策應該大幅改變。

率團訪美的鄭文燦今天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美中台關係發表演講。在被問及如何看待高雄市長韓國瑜等藍營市長得以訪問中國，但民進黨地方首長因為不接受「九二共識」無法登陸時，作上述表示。

鄭文燦指出，北京對兩岸城市交流藍綠有別，綠營地方首長不能到大陸進行交流，但藍營卻可以，這樣的交流並不具有實質成果，而是政治動作。

他在會後接受媒體訪問，被問及是否希望桃園也能循台北、上海雙城論壇模式，與大陸進行城市交流時指出，兩岸城市交流對雙方都有好處，可以就城市治理交換經驗，地方往來累積更大善意，他支持兩岸城市交流。

但他也指出，台北-上海的雙城論壇，北京方面要求台北市長柯文哲做政治表態，接受「九二共識」，公開以「兩岸一家親」做為通關密語，這是政治開價。城市交流不該設置政治前提，交朋友不該強人所難。

鄭文燦接著表示，若能登陸交流，會懂得作客之道，也希望對方能有待客之道，顧及雙方立場。唯有把政治路障排除，兩岸城市交流才能推動得更好。問題不在台灣，而是在北京。北京藍綠有別的交流策略應該大幅改變。（編輯：施燕飛）1080305