中阻台參與世衛疫苗會議 鄭文燦將向美說明
（中央社記者江今葉華盛頓4日電）正在華府訪問的桃園市長鄭文燦今天表示，台灣因中國太晚轉交邀請函導致無法出席世衛組織疫苗會議，對全球防疫架構不利，他會利用與美國官員或友人會晤機會提出此事。
鄭文燦今天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美中台關係發表演講。他在演講中提到台灣參與國際組織的高度意願。
他表示，希望美國能更支持台灣參加聯合國周邊國際組織與活動，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等。這些組織對區域安全與全球合作都有重要影響，不應該把台灣排除在外，這不只是台灣的權利，也對全球網絡有重要影響，台灣不該被排除。
鄭文燦也提及台灣日前因為中國太晚轉交邀請函，首度缺席世衛組織疫苗會議一事。他指出，因為中國堅持世衛組織邀請函必須通過中國轉交台灣，讓台灣來不及與會。這樣的小動作，給台灣穿小鞋，對台灣與全球衛生架構都是不利影響，應該讓台灣有更大參與空間，對區域安全與合作架構才有幫助。
他在會後接受媒體訪問時，被問及是否會利用與美方官員或友人會晤機會，就此事向美方表達台灣立場時，鄭文燦表示，疫苗會議關係到疫苗選擇，也包括防疫成效。健康無國界、防疫無國界，中方轉交邀請函的時間安排不是很妥當，讓台灣無法出席，形同技術杯葛，也證明透過中方轉交邀請函對全球防疫架構是不利，他會利用未來幾天與美方官員或友人會晤溝通時提出。
談及兩岸關係時，鄭文燦指出，總統蔡英文表達不改變現狀的承諾，但中共解放軍軍機、軍艦定期在台灣海峽與周邊海域巡邏展現力量，對台灣民主自由與現狀維護將是潛在威脅。
鄭文燦表示，對美國而言，台海現狀、和平現狀不應該被破壞，破壞的一方並不是來自台灣，而是北京。給台灣更大力量，是未來印太戰略促進亞太和平的重要方法。台灣站在面對中國的第一線，如果不能保有相當自我防衛力量，第一島鏈是相對脆弱的。（編輯：陳永昌）1080305