中阻台參與世衛疫苗會議 鄭文燦將向美說明

桃園市長鄭文燦美東時間4日表示，他將利用與美國官員或友人會晤機會，說明台灣因中國太晚轉交邀請函導致無法出席世衛組織疫苗會議一事。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年3月5日

（中央社記者江今葉華盛頓4日電）正在華府訪問的桃園市長鄭文燦今天表示，台灣因中國太晚轉交邀請函導致無法出席世衛組織疫苗會議，對全球防疫架構不利，他會利用與美國官員或友人會晤機會提出此事。

鄭文燦今天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美中台關係發表演講。他在演講中提到台灣參與國際組織的高度意願。

他表示，希望美國能更支持台灣參加聯合國周邊國際組織與活動，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等。這些組織對區域安全與全球合作都有重要影響，不應該把台灣排除在外，這不只是台灣的權利，也對全球網絡有重要影響，台灣不該被排除。

鄭文燦也提及台灣日前因為中國太晚轉交邀請函，首度缺席世衛組織疫苗會議一事。他指出，因為中國堅持世衛組織邀請函必須通過中國轉交台灣，讓台灣來不及與會。這樣的小動作，給台灣穿小鞋，對台灣與全球衛生架構都是不利影響，應該讓台灣有更大參與空間，對區域安全與合作架構才有幫助。

他在會後接受媒體訪問時，被問及是否會利用與美方官員或友人會晤機會，就此事向美方表達台灣立場時，鄭文燦表示，疫苗會議關係到疫苗選擇，也包括防疫成效。健康無國界、防疫無國界，中方轉交邀請函的時間安排不是很妥當，讓台灣無法出席，形同技術杯葛，也證明透過中方轉交邀請函對全球防疫架構是不利，他會利用未來幾天與美方官員或友人會晤溝通時提出。

談及兩岸關係時，鄭文燦指出，總統蔡英文表達不改變現狀的承諾，但中共解放軍軍機、軍艦定期在台灣海峽與周邊海域巡邏展現力量，對台灣民主自由與現狀維護將是潛在威脅。

鄭文燦表示，對美國而言，台海現狀、和平現狀不應該被破壞，破壞的一方並不是來自台灣，而是北京。給台灣更大力量，是未來印太戰略促進亞太和平的重要方法。台灣站在面對中國的第一線，如果不能保有相當自我防衛力量，第一島鏈是相對脆弱的。（編輯：陳永昌）1080305