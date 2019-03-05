韓國瑜赴陸 陳明通：充分溝通後非常放心

（中央社記者劉冠廷台北5日電）高雄市長韓國瑜預定22日赴大陸進行經貿交流，陸委會主委陳明通今天說，感謝高雄市府這次充分展現中央與地方戰略協同；韓國瑜有說請陸委會放心，經充分溝通，陸委會非常放心。

高雄市政府兩岸小組4日召開首次會議，由市長、召集人韓國瑜主持。他說，預定22日到28日赴香港、澳門、深圳及廈門進行經貿交流，會遵照中央現行相關規定，也請陸委會放心。

陳明通上午在立法院受訪時表示，韓國瑜這次要去香港、澳門、深圳等地前，先組織了一個踩線團，由高雄市副市長葉匡時先去踩線，當時因為時間緊急，因此，陸委會很快就給予許可；葉匡時回來後，有與他通過電話，當時葉匡時就有提及這次韓國瑜的行程。

陳明通說，因此，韓國瑜要去大陸的行程，第一個時間點，他與葉匡時通過電話後就非常了解，非常感謝韓國瑜與高雄市政府這次充分展現中央與地方的戰略協同；韓國瑜昨天有說請陸委會放心，經過充分溝通後，陸委會非常放心，預祝韓國瑜這次城市交流順利成功。

至於陸委會是否會派人隨行，陳明通表示，因為會經過香港、澳門，已請駐港澳單位做好接待工作，讓行程能夠順利，另外，韓國瑜將透過小三通回台，也會請駐金門的人員協助幫忙。

面對對岸仍是要求要以九二共識前提下交流，對此，陳明通表示，「老共一向是這種調門，這個議題過去已經講了，真的不想再談這個議題，這已經是假議題了。」（編輯：郭萍英）1080305