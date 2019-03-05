政院版同婚專法草案表決逕付二讀 5綠委棄權

（中央社台北5日電）立法院會今天處理報告事項議程，經朝野立法委員表決後，將攸關同婚權益的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀；投票結果，5名綠委棄權，國親立委等24人投下反對票。

是否對這5名棄權的民主進步黨籍立委祭出黨紀，民進黨立法院黨團總召柯建銘說：「不會。」

行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案在日前立法院程序委員會時決定，排入今天的院會報告事項；而在今天院會開始前，中國國民黨團與民進黨團分別召開黨團會議，研商相關議題。民進黨團並發布甲級動員。

院會處理到這個案子時，民進黨立法院黨團提案逕付二讀由民進黨團負責召集協商；國民黨與親民黨立法院黨團則提案要將本案退回程序委員會重新提出。

投票前，國民黨立委吳志揚等人在議場手舉標語牌，高喊「程序正義、大家服氣」、「大法官造法嗎？」、「完備立法程序、反對逕付二讀」。

表決結果，國民黨團與親民黨團的提案，贊成23人、反對66人，未通過。至於民進黨的提案，贊成者包括民進黨與時力立委共59人、反對24人、民進黨立委何欣純、邱議瑩、莊瑞雄、許智傑、黃國書等5人棄權，本案通過，並交由民進黨團召集協商。

立法院會5日處理行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」同婚專法草案，民進黨立法院黨團主張逕付二讀並發布甲級動員，國民黨團、親民黨團則提議將全案退回程序委員會重新提出，經表決後，全案逕付二讀。中央社記者張皓安攝 108年3月5日

莊瑞雄接受中央社記者訪問時說，同婚這個案子在社會上意見分裂，他的選區就意見兩極，棄權是比較中性的選擇。至於黨團會不會懲處，他說，這讓黨團去做決定，願意接受。

許智傑表示，這個案子很重要，如果5月24日專法未完成立法，將適用民法，未來朝野協商時將有不同的法案送進來，因此，希望正反雙方各自保留空間，等朝野協商再提出，找出一個雙方不滿意但可接受的方案；至於為何棄權，他說，重點是逕付二讀一案要過，有過就好。

黃國書則指出，他棄權，就表示沒有意見，因為他看到這個案子已經通過，不會影響結果，「就讓我有放棄表達的機會」。

「司法院釋字第748號解釋施行法」草案共27條，規定「同性婚姻關係」是指相同性別的2人，為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係；規定年滿18歲的同性別2人，可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施。

草案也規定，同性婚姻雙方當事人財產制，準用民法親屬編關於夫妻財產制的規定。雙方當事人的監護、扶養義務、繼承權利等，皆準用民法相關規定。在收養子女的規定方面，為保障同性關係一方親生子女的權益，草案規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法繼親收養的規定。

根據立法院職權行使法規定，議案自交黨團協商超過一個月無法達成共識者，由院會定期處理。「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀、交付黨團協商後，將進入一個月的冷凍期，由於一個月後遇到清明節連假，預計最快要到4月9日的立法院會才能處理。（編輯：蘇龍麒/林興盟）1080305