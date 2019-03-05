幸福盟提同婚專法對案 民進黨團建議逕付二讀

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北5日電）反同團體提出的「公投第12案施行法」草案，將由國民黨立委賴士葆代為提案，預定排入12日程序委員會的議程。民進黨團總召柯建銘今天說，會建議逕付二讀、併案協商。

立法院會今天處理報告事項，經朝野立委表決後，將攸關同婚權益的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀。

下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法」草案，將由中國國民黨立委賴士葆代為提案，賴士葆今天告訴中央社記者，目前連署已達到門檻，但不急著今天就送案，會等待還要連署的立委完成連署後再送案，但一定會趕上12日程序委員會的議程。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘表示，黨團大會中一致決議，將政院版同婚專法逕付二讀，下週若有其他團體提出不同版本，也會建議逕付二讀、併案協商，先走完程序再講，這個法案到委員會也不會有結果，逕付二讀後若沒有結果，就請立法院長蘇嘉全召集協商，照程序走。

時代力量立法院黨團總召徐永明則表示，尊重提案權，但會更關注草案內容是什麼，因為是人權相關法案，比較擔心會有歧視的內容，若屆時能與政院版草案併案處理也很好，能比較廣泛的討論，盼從強化婚姻平權的角度出發。

是否支持幸福盟提出的同婚專法版本，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞僅說，目前黨團會將所有版本討論了解後，再進行判斷。（編輯：林興盟）1080305