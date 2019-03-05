副總統接見金石獎得主 盼共促營建業蓬勃發展

（中央社記者葉素萍台北5日電）副總統陳建仁今天接見建築金石獎得獎企業與代表，他期勉業界與政府共同打拚，促進國內營造業及建築業的蓬勃發展，為國人提供安全舒適的居住環境與建築空間。

陳副總統今天在總統府接見第26屆建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表。

陳副總統指出，中華建築金石獎自創辦以來，以「改善國人居住品質，提升國人生活水準」為宗旨，並以「品質、品牌、品味」為訴求，是涵蓋開發商、營造廠以及建築師的獎勵活動，這是包含建築產業各個不同領域的獎項活動，對於激勵產業全方位的提升有非常大的貢獻。

陳副總統認為，建築是文化藝術與科技工業的綜合表現，不但代表一個國家的生活模式與文明水準，也是社會經濟發展與歷史文化傳承的見證。而營造一個理想的家，更是每一位民眾最關心的課題，如何為國人打造一個安全舒適的家，是在座建築界菁英責無旁貸使命。

陳副總統說，優質的建築與環境，不僅關係全民的生活福祉，更關連社會生存的命脈與國家的經濟發展。台灣豐富多元的建築與環境風貌，都是民間企業及各級機關政府齊心協力所共同創造，因此他期勉大家能在各自領域中，繼續努力，持續發光。

陳副總統強調，為了全力打造台灣未來新願景，行政院已提出前瞻基礎建設計畫，積極推動城鄉建設，提出眾多建築營造工程的執行。非常希望和大家共同打拚，一起創造更好的建築營造工程，提出更多的工作機會，促進國內營造業及建築業的產業蓬勃發展。

副總統恭喜所有得獎者「你們都是在業界努力奮鬥多年才有今天的成就」，他期勉獲獎者能持續回饋社會，建立優良品牌形象，為國人提供安全舒適的居住環境與建築空間。（編輯：郭萍英）1080305