警政高層異動 侯友宜：尊重警政署一條鞭

新北市長侯友宜（前）5日上午在市立體育場主持新北市中等學校暨小學運動會開幕活動，他受訪時強調，警政人事一條鞭，對於新北市府警察局長的人選安排，尊重警政署依照原有制度實施，也不希望有政治力介入。中央社記者黃旭昇新北攝 108年3月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市長侯友宜今天表示，警政人事一條鞭，對於新北市府警察局長的人選安排，尊重警政署依照原有制度實施，也不希望有政治力介入。他說，市府目前尚未接到任何警政人事命令。

對於媒體報導，署長以「三人名單」提供侯友宜圈選新任新北市警局長，侯友宜今天受訪時駁斥，強調報導子虛烏有，也懷疑是因為有外力喬不攏，刻意放話。

侯友宜今天上午前往市立體育場主持新北市中等學校暨小學運動會開幕活動。他說，警政人事一條鞭，他自己擔任過警政首長，相當清楚，升遷制度是按照階級、期別、倫理以及績效的考核。

侯友宜表示，絕對尊重警政署的人事權，相對的，警政署的人事異動過程，希望不但要尊重地方，也不希望有政治力介入，讓警政一條鞭的人事作業，好好面對全台灣的治安。

媒體「上報」4日報導新北市警局長胡木源將接國安局副局長，但人事案卡住。報導指稱卡住的關鍵是侯友宜，警政署長陳家欽銜內政部長之命與侯友宜溝通後，卻回報說，他拿了三人名單給侯友宜圈定，侯友宜堅持台中市警局長楊源明接新北市警局長才放人。

侯友宜說，報導完全子虛烏有，陳家欽也沒有提供「三人名單」給他圈選。新北市府目前也尚未接到任何胡木源異動的警政人事命令。他說，「我完全以警政署的人事考核（為主），我們先尊重警政署的人事考核」。他認為，報導內容是外界有人刻意放話。（編輯：方沛清）1080305