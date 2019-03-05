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暖冬補助核銷慢 蘇貞昌：增加人力限期完成

最新更新：2019/03/05 13:20

（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨立委陳瑩今天指出，交通部推出暖冬旅遊專案核銷速度過慢，有業者已代墊半年。行政院長蘇貞昌說，將要求先撥預付款給業者，並增加核銷人力，在限定期限一定要核銷完成。

立法院會今天進行施政總質詢。陳瑩指出，交通部觀光局去年底推出暖冬旅遊補助措施，獲得熱烈迴響，但她與台東的民宿業者座談，業者說住房率有上升，但核銷動作實在太慢，截至現在已經代墊半年。

陳瑩說，4月到6月還要推出新春旅遊方案，業者不曉得還要墊多少，政府美意卻罵聲連連，她要求應該在一個月內完成所有核銷，或提出其他替代方案，減輕業者壓力。

蘇貞昌答詢時表示，暖冬方案確實帶動地方旅遊、相關業者業務，提高非常多成數，所以大受歡迎；但蘇貞昌坦言，交通部、觀光局一開始人力不足、作業熟悉度也不夠，核銷確實比較慢一點，現在已經逐步趕上。

蘇貞昌說，他要求交通部，現在先撥款給業者，再增加人力趕快核銷，並限定在更短期限內，趕快核銷完成，帶動業者更好的收入，也增加便利性。

蘇貞昌形容，這就像屏東燈會，人少擔心沒人，人多接駁車又不夠，所幸公務員、志工都「很甘心」，甚至連公務總局副局長都坐鎮；因為人多、業務量提高，一時間會比較慢，但增加支援人力後會趕上。（編輯：黃國倫）1080305

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