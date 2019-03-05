參觀中職30週年特展 張善政：有信心三振對手

前行政院長張善政（右）5日到華山1914文化創意產業園區參觀中華職棒30週年特展時表示，之前曾與中職會長吳志揚（左）到台南看過棒球，明年總統選舉他有信心「三振」對手。中央社記者楊啟芳攝 108年3月5日

（中央社記者楊啟芳台北5日電）有意選總統的前行政院長張善政今天到華山1914文化創意產業園區參觀中華職棒30週年特展表示，曾與中職會長吳志揚看棒球，兒子也非常喜歡棒球，明年選舉他有信心「三振」對手。

他說，吳志揚曾邀他到台南市看棒球，非常精彩，兒子也是動不動就跑去看棒球，回家嗓門都喊到沙啞，這就是年輕人非常投入注意職業棒球發展，帶動年輕能量的正面效果。

吳志揚表示，希望中華職業棒球大聯盟30週年喚出大家的棒球魂，支持台灣最受歡迎的運動。展覽主題是無人出局，在台灣每個人都不是棒球局外人。

無黨籍的張善政名字諧音近「三振」，被問到有沒有信心三振中國國民黨對手時說，他非國民黨員，不便評論國民黨怎樣初選，就「各自努力」。他最近幾個月努力做起聲勢，到時候跟國民黨競爭或不競爭，「我都不敢講」，但一定要有信心三振，不然怎麼打球。

除張善政參觀展期到31日的「中華職棒30週年特展-無人出局」，前總統馬英九與妻子周美青也前往看展，由於是私人行程，看展後與吳志揚合照就低調離開。（編輯：李明宗）1080305