不怕朱韓合體 蘇揆：是怕朱立倫當選重啟核四

（中央社記者王揚宇台北5日電）國民黨立委羅明才今天在立法院施政總質詢問到行政院長蘇貞昌，會不會怕前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜合體競選總統；蘇貞昌說，「反而你應該怕，如果他當選要重啟核四，是新北市民很怕的。」

立法院會下午繼續進行施政總質詢。羅明才質詢蘇貞昌時說，依據目前的民調，朱立倫加上韓國瑜的民調超過56%，假設2020年總統選舉，朱韓或韓朱配當選，而朱立倫說要重啟核四，現在這些非核家園政策，不是要通通喊剎車，「院長你怕不怕？」

蘇貞昌說，「反而你應該怕，如果他當選要重啟核四，是新北市民很怕的」，因為核一、核二、核四廠都在新北市；「我們對於建立非核家園始終不變，變的是朱立倫，他過去講過沒有核安就沒有核四、在位一天就沒重啟核四問題」，現在要選總統就說要重啟核四，變來變去。

蘇貞昌也說，他害怕的是，台灣如果有一天像日本福島一樣發生核災，而核一、核二、核四廠周邊人口有1000萬人，這1000萬人無處逃；「我們反對福島食品進入台灣，到時台灣的食品一樣會被世界各國反對」，他怕的不是朱立倫與韓國瑜的合體，怕的是朱立倫講重啟核四，以及什麼事情變來變去，為了選舉改變。

羅明才也問蘇貞昌，油電水氣、民生用品等會不會漲價。蘇貞昌說，目前沒這個規劃。

羅明才追問半年後會不會漲。蘇貞昌答，目前沒有接到這樣的評估與報告。（編輯：林沂鋒）1080305