管案彈劾會議監委臨時請假惹議 未來請假須報准

（中央社記者王承中台北5日電）日前監院彈劾台大校長管中閔，兩名監委臨時請假惹議。監察院今天召開全院委員談話會，決定加嚴彈劾審查會議的監委請假規定。與會監委表示，未來監委若在收到彈劾案文後，請假須報准監察院長同意。

監察院日前召開台大校長管中閔彈劾審查會議時，共有5名「馬系」監委請假，其中原本答應出席的「馬系」監委尹祚芊、包宗和臨時請假，造成無法遞補的情況，監察院最終以7比4通過對管中閔的彈劾，5名請假監委被指暗助彈劾案過關，雖事後皆澄清，事先不知情，但仍引發爭議。

為避免未來請假再度形成爭議，監察院今天召開全院委員談話會時，監委也決定加嚴彈劾審查會議的請假規定。與會監委表示，未來監委若在收到彈劾案文前2天請假，就依規定遞補。但若收到彈劾案文後，請假必須報准監察院長同意，並於事後檢附證明。

該名監委表示，若請假後又想要銷假參加彈劾審查會議，必須在開會通知前2天提出，若審查會已滿規定的13人，就無法參加。

依據「監察法施行細則」規定，彈劾案的審查會，由監察業務處於收到彈劾案件後3天內訂定開會日期，於開會前5日依輪序通知審查委員，並於開會2日前將彈劾案文連同有關資料密送審查委員。也就是說，要參加彈劾審查會的監委，在收到彈劾案文前，並不知道彈劾的對象及理由。

日前監委約詢管中閔時，約詢通知書遭媒體曝光，與會監委表示，有監委認為依監察法規定，調查人員對案件內容不得對外宣洩，提出約詢通知書上不要蓋查案監委的印章，改以監察院長名義發出，但有監委則認為，這等於是讓院長知道查案情況，影響監委行使職權，最終決定維持不變。（編輯：林沂鋒）1080305