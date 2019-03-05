藍總統初選白熱化 太陽搶搭韓流

（中央社記者王承中台北5日電）前新北市長朱立倫今天拜訪高雄市長韓國瑜，朱立倫子弟兵、國民黨新北市議員葉元之表示，外界一直炒作朱韓不合，朱韓見面就是為了化解不合的傳言，證明兩人之間沒有問題。

朱立倫會後在臉書貼文，在高雄，拜訪老朋友、好朋友，大家想問的問題很多，但答案真的很簡單：「韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我」。

前新北市長朱立倫今天拜訪高雄市長韓國瑜，兩人碰面時手牽手相見歡。面對媒體詢問兩人的關係是同志還是對手？朱立倫說，「絕對不會是對手、絕對同心協力」。

但朱立倫昨天並未發布今天要與韓國瑜見面的行程，而高市府則突然在上午公開拜會行程，引起關注。

葉元之表示，外界一直在炒作朱韓不合，他認為今天朱韓兩人見面就是為了要化解兩人不合的傳言，證明兩人之間沒有問題。朱立倫沒有發公開行程，證明朱不想操作此事，而韓國瑜選擇公開行程，也是希望讓外界知道，兩人之間是沒有心結的。

不過有挺吳的國民黨中常委認為，今天朱立倫與韓國瑜會面，是想要打破兩人不合的傳言，但原本不公開的行程，卻被韓國瑜方面公開，代表韓國瑜有意識到，私下與朱立倫會面不妥，恐引發不必要的聯想，也足見兩人間還是缺乏互信基礎。

對於前立法院長王金平將在7日正式宣布參選總統，此時朱立倫南下會韓，是否有搶地盤的意味。近王人士指出，朱立倫與韓見面根本卡不到王金平，王金平之前選舉幫韓國瑜造勢，成功拉起韓國瑜的聲勢打贏選戰，對韓有恩，而朱立倫只不過在韓國瑜選舉時站過幾次台而已。（編輯：林沂鋒）1080305