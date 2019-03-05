晚間順利產女 洪慈庸：喜悅難以形容

（中央社記者陳俊華台北5日電）時代力量立委洪慈庸今天晚間順利產下女兒，在臉書放上女兒的照片，洪慈庸說，母女平安，這份喜悅真的難以形容，她也向女兒說，這個世界之所以美好，是源自它的多元與無限可能。

洪慈庸與丈夫台中市前新聞局長卓冠廷在2017年4月24日宣布結婚訊息，並在2018年10月貼出小寶寶的超音波照片，報告她已懷孕4個多月的好消息。

洪慈庸晚間10時30分在臉書發文，貼出女兒的照片，向大家報告母女都平安，謝謝大家關心、謝謝醫護人員的照顧。她並用母親向女兒說話的口吻，寫下「剛剛抱著妳，感受妳的溫度。當妳睜開眼睛，開始用模糊的視線捕捉世界的色彩、描繪它的輪廓，我希望妳知道，爸爸跟媽媽很努力地希望讓這個世界更好，而妳的到來，也讓我們要更加努力。」

洪慈庸表示，她也想跟女兒說，這個世界之所以美好，是源自它的多元與無限可能，而女兒的出世，也讓這個世界多了一份愛和良善。她更相信，與女兒一同來到的全新世代，將讓台灣變得更好。

洪慈庸說，終於等到女兒平平安安的到來，這份喜悅真的難以形容，接下來會一起陪女兒健健康康長大，「謝謝妳來到我的懷裡，成為我的家人，媽媽愛妳」。（編輯：林沂鋒）1080305