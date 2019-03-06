酒駕猖獗 徐國勇：提升熱點攔檢盼他律變自律

內政部長徐國勇（右）6日在立法院表示，提升酒駕熱點攔檢、降低無效攔檢，可避免增加員警負擔，也能讓酒駕取締更有力，希望將杜絕酒駕行為由他律變自律。左為警政署長陳家欽。中央社記者鄭傑文攝 108年3月6日

（中央社記者王承中台北6日電）內政部今天表示，近5年酒駕肇事死亡人數已經造成600人死亡、3萬5991人受傷。內政部長徐國勇說，這幾年酒駕件數有降低，但幅度不明顯，提升酒駕熱點的攔檢，可讓酒駕取締更有力，希望將杜絕酒駕行為由他律變自律。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇、司法院副秘書長葉麗霞、法務部政務次長蔡碧仲、交通部政務次長黃玉霖就「酒駕猖獗─如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」進行專題報告，並備質詢。

根據內政部的書面報告指出，自103年到107年，近5年酒駕肇事死亡人數已經造成600人死亡、3萬5991人受傷，死亡人數雖從103年的169人，逐年遞減到106年的87人，但去年死亡人數又增至100人。而受傷人數從103年9135人，逐年遞減至去年的5583人。

內政部表示，各警察機關107年取締酒駕10萬1202件，移送法辦5萬7826件，與近5年取締違規與移送法辦件數相較，雖呈略微下降的趨勢，但近5年每年取締件數均在10萬件以上，移送法辦件數則約在6萬件左右。執法強度未減，但仍有民眾心存僥倖，喝酒不開車的觀念仍待加強，持續督導各警察機關嚴正執法。

徐國勇在列席報告前受訪表示，這幾年酒駕件數有降低，但幅度不明顯，從103年的11萬多件，降到去年的10萬多件。提升酒駕熱點的攔檢，降低無效的攔檢，可避免增加員警負擔，也可以讓酒駕取締更有力，希望將杜絕酒駕行為由他律變自律。

對於有立委提案修法酒駕致人於死最重可處死刑，徐國勇表示，刑法主管機關是法務部，尊重法務部。但他也提到「可以選擇不喝酒，也可以選擇喝酒不開車，但卻選擇喝酒開車，顯然喝酒開車甚至發生事故，已在肇事者腦中有發生可能性，但肇事者仍不阻止而最終讓事故發生，這就構成不確定故意」。

徐國勇也指出，同車人若知道駕駛酒駕還鼓勵開車，可能會有幫助犯的問題。目前警政署也在推動，請代客泊車小弟若看到車主醉醺醺，就不該把車鑰匙交給車主，現在就是看用什麼機制、方式把杜絕酒駕行為從他律變自律，還有一些相關法律要克服。（編輯：趙蔚蘭）1080306