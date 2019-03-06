貢獻外交 僑務諮詢委員陳榮良獲頒海華榮譽章

（中央社記者游凱翔台北6日電）僑委會今天表示，僑務諮詢委員陳榮良長期推動外交事務，對外交貢獻良多，僑委會委員長吳新興上午頒贈海華榮譽章。陳榮良說，不管在台灣或美國，自由、民主及人權是共同信念。

僑委會指出，陳榮良共任職4任的僑務諮詢委員（民國98年迄今），曾任大沙加緬度台灣同鄉會長、名譽會長、北美高雄醫學院校友會長、二埠中華會館主席，同時也是全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）創會理事，促進台美關係不遺餘力，對外交貢獻良多。

此外，陳榮良106年間與其他舊金山地區僑領共同籌組美國北加州各地中華會館回國訪問團回台訪問，對鞏固北加州友台僑社的向心力，以及協助政府推動僑務工作貢獻良多。

吳新興致詞表示，對於陳榮良獲頒榮譽章，大家都高度肯定也感到高興，對於這麼多僑胞前來共襄盛舉，一定也覺得陳榮良實至名歸。而陳榮良長期以來不分黨派，秉持對台灣的熱愛與支持，在舊金山灣區推動僑務工作。

吳新興也提到，過去僑委會所頒贈的獎章大部分都跟國民黨的支持者有關，但他認為僑務工作應該不分黨派、超越黨派，因此他必須尋找長期被埋沒、但對台灣有貢獻的人才，翻轉這十幾年來扭曲的政治結構。

陳榮良致詞也說，不管是待在台灣或美國，自由、民主及人權是共同的信念也是基本人權，也呼籲台灣人民一起努力、為台灣的下一代奮鬥，並貢獻下一代。（編輯：黃國倫）1080306