中正紀念堂轉型受矚目 鄭麗君：讓社會邁向和解

文化部6日在立法院教育及文化委員會業務報告，會中立委焦點仍放在中正紀念堂如何轉型。文化部長鄭麗君（前）指出，中正紀念堂轉型要回歸組織轉型，目的要讓社會邁向和解。中央社記者鄭傑文攝 108年3月6日

（中央社記者鄭景雯台北6日電）文化部今天在立法院教育及文化委員會業務報告，會中立委焦點仍放在中正紀念堂如何轉型。文化部長鄭麗君表示，中正紀念堂轉型要回歸組織轉型，目的要讓社會邁向和解。

文化部今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告，國民黨籍立法委員柯志恩質詢時問及，中正紀念堂轉型的2個方案是否為「改為歷屆總統紀念館」、「立院移至中正紀念堂」，鄭麗君僅表示中正紀念堂轉型方案已送行政院，但仍要等行政院跨部會協商，有具體可行方向後，會再向社會說明。

柯志恩接著問到去年7月有民眾在中正紀念堂潑漆，後續中正紀念堂管理處花了新台幣29.7萬元清潔，她詢問文化部是否會向潑漆民眾求償，並追問文化部立場並表態，否則中正紀念堂管理處長有恐涉瀆職。

鄭麗君表示，此案目前仍由警方調查處理，一切等警方調查結果。她認為，中正紀念堂在民主社會的當下，確實有社會分歧，也會成為社會衝突的焦點，「但轉型正義的目的就是要讓社會邁向和解，這些事情是要社會面對過去的歷史為出發點，在這樣過程中，台灣社會才能消弭分歧」。

民進黨籍立委黃國書問及未來中正紀念堂蔣中正銅像是否會移除？鄭麗君說，這項討論在過去12場願景工作坊討論並沒有那麼明確，但她重申，中正紀念堂轉型是在回應轉型正義和首都願景，轉型會符合促轉會提出的5原則。

黃國書表示，中正紀念堂是國定古蹟，拆除銅像是否要經過文資審議，假若委員會決議不能拆除該怎麼辦。文資局長施國隆表示，銅像並非本體建築，是附屬設施，目前中正紀念堂如何轉型還未確定，而中正紀念堂轉型又涉及文資法及促轉條例的競合關係，未來要依據哪個法條，仍要討論。

鄭麗君表示，過去在空間轉型是依照文資法，但因為促轉條例是立院三讀通過的法，裡面對威權象徵也有處置條文，兩部法的競合，仍需要進一步釐清。

鄭麗君強調，中正紀念堂轉型還是要回歸到組織轉型，轉型正義最重要仍在社會的討論及如何面對威權，後續需要經過跨機關協商，確立可行方向後，再向社會提出可行方案選項，由社會參與討論。（編輯：張芷瑄）1080306