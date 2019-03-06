是否參選總統 吳敦義：4月到5月初決定

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨主席吳敦義今天表示，是否參選總統將在4月初到5月初間做決定；至於是否可能修改黨章，讓民調最高的高雄市長韓國瑜不必登記就可參與初選，吳敦義連說4個「不會」，黨有黨的規矩，就照規矩做事。

吳敦義日前透露總統提名不排除徵召，引發黨內議論，黨中央今天舉辦祭拜土地公活動，前總統馬英九、前立法院長王金平及前新北市長朱立倫等齊聚，外界認為初選機制將是焦點。不過，吳敦義受訪時強調，今天茶敘多半都在關注破在眉睫3月16日的立委補選，大家都希望團結一致，共同延續勝利的氣勢。

國民黨表態爭取總統提名的有朱立倫和王金平等人，吳敦義今天鬆口，是否參選會在4月初到5月初間做決定；依照過去的流程，4月初左右公告、領表，並且進行黨員連署，5月初登記，5、6月間進行初選，7月提報全國代表大會認可，推出正式總統候選人，將會依照過去流程辦理，既不會太早，也不會太晚。

吳敦義並說，「不必急在這個時候表態」，希望在國民黨濟濟多士當中，找出合適的候選人，就像縣市長、議長、立委補選人選一樣，會很謹慎、公正處理。

媒體詢問，是否可能修改黨章，讓民調最高的韓國瑜不用登記領表，就可以直接納入初選，吳敦義連說了4個「不會」，不會修改黨章，黨有黨的規矩，就依照這個規矩做事。

吳敦義重申，民國93年訂定的總統初選是黨員投票和民調各半，100年才修改為7成民調、3成黨員投票決定，日前有常委主張應該改成「五五制」，但中常會已經決定「七三制」，他也認為，不要更改比較好，才不會被誤會成是為誰量身打造，就照這個規矩來做，「比較安全、公道。」（編輯：張均懋）1080306